چاند پر نام بھجوانے کے خواہشمند افراد کیلئے سنہری موقع!

آرٹیمس دوم کی لانچ آئندہ ماہ متوقع ہے

ویب ڈیسک January 19, 2026
facebook whatsup

امریکی خلائی ادارے ناسا نے چاند پر اپنا نام بھجوانے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے نام اکٹھے کرنے شروع کردیے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کی جانے والی ایک پوسٹ میں ناسا نے لکھا کہ اپنا نام چاند پر بھیجنے کے موقع کو ضائع نہ کریں۔

ناسا نے بتایا کہ ادارہ ناموں کو اکٹھا کر رہا ہے جن کو ایک ایس ڈی کارڈ میں بھر کر آرٹیمیس دوم مشن کے دوران اورین میں بھیجا جائے گا۔

Express News

امریکا کا 2030 تک چاند پر نیوکلیئر ری ایکٹر بنانے کا اعلان

واضح رہے آرٹیمس دوم مشن کے لیے لانچ پیڈ پر راکٹ کو تیار کیا جا رہا ہے جس کی لانچ فروری میں متوقع ہے۔ 10 روزہ مشن میں ناسا کے چار خلانورد چاند کے گرد چکر لگا کر واپس آئیں گے۔

یہ مشین امریکی خلائی ادارے کی نصف صدی سے زیادہ عرصہ بعد ایک بار پھر انسان کو چاند پر اتارنے کی کوشش کی ایک کڑی ہے۔
