سعودی عرب کے جنوبی صوبے جازان میں ایک نوجوان خاتون کی بروقت اور جرأت مندانہ کارروائی نے ماں اور اس کے بچوں کو بڑے حادثے سے بچا لیا۔
واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، جس میں خاتون کی غیرمعمولی حاضر دماغی نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔
وڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ایک سفید ٹویوٹا گاڑی غلط طریقے سے پارک ہونے کے باعث ڈھلان پر خود بخود لڑھکنے لگتی ہے۔ گاڑی میں ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھی اور صورتحال تیزی سے خطرناک رخ اختیار کر رہی تھی۔ اسی لمحے عبایا پہنے ایک نوجوان خاتون قریب سے دوڑتی ہوئی گاڑی تک پہنچتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور فوراً ہینڈ بریک کھینچ کر گاڑی کو روک دیتی ہے، یوں چند لمحوں میں ایک ممکنہ سانحہ ٹل جاتا ہے۔
یہ واقعہ اس قدر تیزی سے پیش آیا کہ پلک جھپکنے میں سب کچھ ہو گیا، تاہم خاتون کے فوری ردعمل نے قیمتی جانیں محفوظ بنا لیں۔ ویڈیو میں خاتون کے پُراعتماد انداز اور بے خوف اقدام نے ناظرین کو خاصا متاثر کیا ہے۔
یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سب سے پہلے ایکس (سابق ٹوئٹر) پر سعودی ایکسپیٹ کمیونٹی کے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، جس کے بعد انسٹاگرام اور ریڈٹ سمیت مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تیزی سے پھیل گئی۔ ہزاروں صارفین ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور خاتون کی بہادری کو سراہتے ہوئے انہیں ’’کمیونٹی کی وجیلنس‘‘ اور ’’انسٹِنکٹو کوریج‘‘ جیسے القابات دے رہے ہیں۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا، ’’یہ ہے اصل ہیروئن!‘‘
واقعے نے ایک بار پھر اس حقیقت کی یاد دہانی کرا دی ہے کہ گاڑی پارک کرتے وقت معمولی سی لاپرواہی بھی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق غلط پارکنگ، نامناسب مقامات پر گاڑی کھڑی کرنا اور ڈھلان پر احتیاط نہ برتنا اکثر حادثات کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے گاڑی پارک کرتے وقت مکمل توجہ اور ذمے داری کا مظاہرہ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی جانوں کے تحفظ کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔