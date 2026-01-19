نیوزی لینڈ کیخلاف شکست، سنیل گواسکر کی بھارتی ٹیم پر کڑی تنقید

سنیل گواسکر نے بھارتی ٹیم کی شکست وجہ کی نشان دہی کی

ویب ڈیسک January 19, 2026
facebook whatsup

نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر ایک روزہ سیریز میں شکست کے بعد لیجنڈ بلے باز سنیل گواسکر نے بھارتی ٹیم کی دھجیاں اڑا دیں۔

میچ کے بعد سابق کیوی کرکٹر سائمن ڈول کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سنیل گواسکر کا کہنا تھا کہ بھارتی ٹیم بیٹرز یا بولرز کی خراب کارکردگی کی وجہ سے نہیں بلکہ درمیانے اوور میں فیلڈنگ میں سستی کی وجہ سے ہاری ہے۔

سنیل گواسکر نے بھارتی ٹیم میں روٹیشن آف اسٹرائیک کو روک سکنے کی صلاحیت نہ ہونے کی نشاندہی کی جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ کے مڈل آرڈر ٹیم کو گیم میں رکھتے ہیں۔

سنیل گواسکر کا کہنا تھا کہ وہ نام نہیں لینا چاہتے لیکن کچھ کھلاڑی بہت آسانی سے سنگل لینے دیتے ہیں۔ روہت شرما اور ویرات کوہلی تیز تھے لیکن ہم سب جانتے ہیں ایک ایتھلیٹ کو میدان کیسا ہونا چاہیے لیکن ان کا خیال ہے کہ فیلڈنگ مزید بہتر ہو سکتی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

 Jan 19, 2026 07:53 PM |
’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

 Jan 19, 2026 07:14 PM |
میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

Jan 19, 2026 04:09 PM |

متعلقہ

Express News

نیوزی لینڈ کیخلاف شکست، سنیل گواسکر کی بھارتی ٹیم پر کڑی تنقید

Express News

اسکاٹ لینڈ کیخلاف میچ میں پاکستان کے احمد حسین کا شاندار کیچ، شائقین دنگ رہ گئے

Express News

قومی اسنوکر چیمپین شپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل

Express News

انڈر 19 ورلڈکپ؛ پاکستان نے اسکاٹ لینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی

Express News

ساف ویمنز فٹسال چیمپین شپ؛ میچ سے قبل پاکستانی کپتان نے بھارتی کپتان کو اجرک پیش کی

Express News

انگلینڈ کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم کی سری لنکا آمد، روایتی انداز میں پرتپاک استقبال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو