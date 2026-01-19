ایم کیو ایم رکن قومی اسمبلی ارشد وہرا نے گل پلازہ آتشزدگی معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھاتے ہوئے متاثرہ تاجروں کے گھروں اور دکانوں کے تین ماہ کے بل مؤخر کرنے کا مطالبہ کردیا۔
قومی اسمبلی اجلاس میں نکتہ اعتراض پر کراچی سے ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی ارشد وہرا نے کہا کہ صوبائی حکومت نے متاثرین کے لئے کمیٹی بنائی ہے، وفاقی حکومت بھی ایک کمیٹی بناکر متاثرین کی مدد کرے، آگ کے لگنے کے بعد فائر بریگیڈ اور واٹر بورڈ نے اچھا کام کیا۔
انہوں نے کہا کہ فائر بریگیڈ دیر سے پہنچنے کی وجہ ٹریفک رش کو بہتر کنٹرول نہ کرنا ہے۔
ارشد وہرا نے کہا کہ ایم کیو ایم نے پچاس فائر اور دو اسنارکل دلوائی ہیں اس کے بعد آج تک کراچی کو آگ پر قابو پانے کے معاملے پر نظراندازکیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ کراچی میں سڑکوں کے جلد نہ بننے کی وجہ سے ٹریفک پھنس جاتی ہے دو کروڑ لوگوں کے شہر کے لئے پلاننگ بھی ویسی ہی چاہیے، ہمیں میثاق کراچی پر بیٹھنا چاہیے۔