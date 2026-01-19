سانحہ گل پلازہ، مسجد میں رکھے قرآن پاک معجزانہ طور پر بالکل محفوظ رہے

ریسکیو اہلکار بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی 

شاہ میر خان/منور خان January 20, 2026
فوٹو اسکرین گریپ

گل پلازہ میں آگ لگنے کے واقعے میں پہلی منزل پر موجود مسجد ، قرآن شریف اور صفیں محفوظ رہیں۔

تفصیلات کے مطابق گل پلازہ میں آگ لگنے کے واقعے میں پہلی منزل پر موجود مسجد اور وہاں رکھے گئے قرآن شریف محفوظ رہے۔

ریسکیو اہلکار کی جانب سے بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آتشزدگی کے باعث مسجد محفوظ رہی جبکہ مسجد کے ریک پر رکھے ہوئے سارے قرآن شریف اپنی ہی جگہ پر درست حالت میں موجود رہے۔

مسجد میں بچھائی گئی صفیں دریاں اور دیگر سامان بھی محفوظ رہا۔ ریسکیو اہلکار کے مطابق مسجد کے قریب اور اندر بہت زیادہ تپش محسوس کی جا رہی ہے۔
