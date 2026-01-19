گل پلازہ میں آگ لگنے کے واقعے میں پہلی منزل پر موجود مسجد ، قرآن شریف اور صفیں محفوظ رہیں۔
تفصیلات کے مطابق گل پلازہ میں آگ لگنے کے واقعے میں پہلی منزل پر موجود مسجد اور وہاں رکھے گئے قرآن شریف محفوظ رہے۔
ریسکیو اہلکار کی جانب سے بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آتشزدگی کے باعث مسجد محفوظ رہی جبکہ مسجد کے ریک پر رکھے ہوئے سارے قرآن شریف اپنی ہی جگہ پر درست حالت میں موجود رہے۔
مسجد میں بچھائی گئی صفیں دریاں اور دیگر سامان بھی محفوظ رہا۔ ریسکیو اہلکار کے مطابق مسجد کے قریب اور اندر بہت زیادہ تپش محسوس کی جا رہی ہے۔