سال 2026 کے تیسرے ہفتے میں سام سنگ کے اسمارٹ فون نے ریلیز ہونے سے پہلے ہی پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔
تیسرے ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست درج ذیل ہے:
فہرست کے مطابق سام سنگ گلیکسی ایس 26 الٹرا فائیو جی (ابھی تک ریلیز نہیں ہوا) پہلے، سام سنگ گلیکسی اے 56 دوسرے اور شیاؤمی ریڈمی نوٹ 15 پرو+ فائیو جی تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔
شیاؤمی پوکو ایم 8 پرو چوتھی، سام سنگ گلیکسی ایس 25 الٹرا پانچویں اور ایپل آئی فون 17 پرو میکس چھٹی پوزیشن پر ہیں۔
شیاؤمی ریڈمی نوٹ 15 پرو ساتویں، انفنکس نوٹ ایج فائیو جی آٹھویں، شیاؤمی ریڈمی نوٹ 15 فائیو جی نویں اور سام سنگ گلیکسی اے 17 دسویں نمبر پر براجمان ہیں۔