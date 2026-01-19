گل پلازہ آتشزدگی، ریسکیو آپریشن، میئر کراچی کی موقع پر نگرانی

ریسکیو ٹیمیں مسلسل ملبہ ہٹانے اور بیسمنٹ کی مکمل کلیئرنس کے عمل میں مصروف ہیں

ویب ڈیسک January 19, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے گل پلازہ میں آتشزدگی کے بعد بلدیہ عظمیٰ کراچی (کے ایم سی) کی ٹیموں نے ریسکیو آپریشن میں تیزی کر دی ہے، ریسکیو اہلکار عمارت کی بیسمنٹ میں داخل ہو گئے ہیں جہاں ملبہ ہٹانے اور کلیئرنس کا عمل جاری ہے۔

میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے خود گل پلازہ پہنچ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت کی کہ ہر صورت میں ریسکیو آپریشن مکمل کیا جائے اور متاثرین کی تلاش کے عمل کو مزید تیز کیا جائے۔

میئر کراچی نے کہا کہ جب تک تمام لاپتہ افراد کا سراغ نہیں مل جاتا اور ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوتا، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تمام محکمے الرٹ رہیں گے۔

مزید پڑھیں

Express News

گل پلازہ آتشزدگی، دھویں میں پھنسی خاتون کی دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آگئی

Express News

سانحہ گل پلازہ، مسجد میں رکھے قرآن پاک معجزانہ طور پر بالکل محفوظ رہے

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ 6سوختہ لاشوں کے نمونے ڈی این اے کیلیے جامعہ کراچی لیب کو موصول 

ان کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ، ریسکیو اداروں اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔

بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز کو ہدایت جاری کی کہ ریسکیو آپریشن کے لیے مشینری اور دستیاب وسائل میں فوری اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔

ریسکیو ٹیمیں مسلسل ملبہ ہٹانے اور بیسمنٹ کی مکمل کلیئرنس کے عمل میں مصروف ہیں، جبکہ موقع پر سیکیورٹی اور ایمرجنسی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

 Jan 19, 2026 07:53 PM |
’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

 Jan 19, 2026 07:14 PM |
میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

Jan 19, 2026 04:09 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین کے درمیان جھگڑ، تلخ کلامی

Express News

ایم کیو ایم نے سانحہ گل پلازہ کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھادیا، وفاق سے بل مؤخر کرنے کا مطالبہ

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ 6سوختہ لاشوں کے نمونے ڈی این اے کیلیے جامعہ کراچی لیب کو موصول 

Express News

سانحہ گل پلازہ میں لقمہ اجل بننے والے عارف نے آخری فون کال میں گھر والوں کو کیا بتایا؟

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو