ایران، پولیس چیف نے مظاہرین کو 3 دن میں سرنڈر کرنے الٹی میٹم دے دیا

مہلت ختم ہونے کے بعد قانون پوری سختی سے حرکت میں آئے گا، احمد رضا رادان

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup
تہران:

ایران میں حکومت مخالف مظاہروں پر ریاستی کریک ڈاؤن مزید سخت ہو گیا ہے۔ ایران کے قومی پولیس چیف احمد رضا رادان نے مظاہروں میں شریک افراد کو تین دن کے اندر خود کو حکام کے حوالے کرنے کا الٹی میٹم جاری کر دیا ہے، بصورت دیگر سخت کارروائی کی وارننگ دے دی گئی ہے۔

اسرائیلی میڈیا کے مطابق سرکاری ٹی وی سے خطاب میں پولیس چیف کا کہنا تھا کہ وہ نوجوان جو دھوکے میں آ کر مظاہروں میں شامل ہوئے انہیں دشمن نہیں بلکہ گمراہ افراد سمجھا جائے گا اور اگر وہ مقررہ وقت کے اندر سرنڈر کر دیں تو نرمی برتی جائے گی۔

تاہم انہوں نے واضح کیا کہ مہلت ختم ہونے کے بعد قانون پوری سختی سے حرکت میں آئے گا۔

واضح رہے کہ دسمبر کے آخر میں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے خلاف شروع ہونے والے مظاہرے جلد ہی ملک گیر احتجاج میں تبدیل ہو گئے، جنہیں مبصرین نے ایرانی قیادت کے لیے حالیہ برسوں کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران میں انٹرنیٹ بندش ختم ہونے والی ہے؟ حکومت کا اعلان سامنے آگیا

انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے پرتشدد کریک ڈاؤن میں ہزاروں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے، جبکہ سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق اب تک 3 ہزار افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔

دوسری جانب حقوق انسانی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ گرفتار افراد کی تعداد 20 ہزار تک پہنچ چکی ہے۔

ایرانی حکام کا مؤقف ہے کہ مظاہرے ابتدا میں پُرامن تھے مگر بعد میں انہیں امریکا اور اسرائیل کی حمایت سے فسادات میں تبدیل کیا گیا، جن کا مقصد اسلامی جمہوریہ کو عدم استحکام کا شکار کرنا تھا۔

ادھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے بھی سخت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ فتنہ پرور عناصر کی کمر توڑ دی جائے گی اور ملکی و غیر ملکی جرائم پیشہ عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

 Jan 19, 2026 07:53 PM |
’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

 Jan 19, 2026 07:14 PM |
میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

Jan 19, 2026 04:09 PM |

متعلقہ

Express News

روس میں ’برفانی قیامت‘: کامچاٹکا میں ریکارڈ برفباری، شہر دب گئے، ویڈیوز وائرل

Express News

کابل میں بم دھماکا، سات افراد ہلاک، چینی باشندوں سمیت متعدد زخمی

Express News

ایران میں انٹرنیٹ بندش ختم ہونے والی ہے؟ حکومت کا اعلان سامنے آگیا

Express News

’خود کو اب صرف امن کا پابند نہیں سمجھتا‘، نوبیل نہ ملنے پر ٹرمپ کا لہجہ بدل گیا، یورپ کو دوبارہ دھمکی

Express News

سعودی شہزادے کا انتقال، ریاض میں نماز جنازہ ادا کی گئی

Express News

ٹرمپ چند دنوں میں خامنہ ای کو نشانہ بنا سکتے ہیں، سابق امریکی سفیر کا تہلکہ خیز دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو