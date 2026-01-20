یورپ میں افغان انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک بے نقاب، بیلجیم میں 170 سال قید کی سزائیں

ویب ڈیسک January 20, 2026
یورپ میں افغان انسانی اسمگلنگ نیٹ ورکس کے خلاف بڑی کارروائی سامنے آئی ہے، جس کے نتیجے میں نیٹ ورک کے مرکزی ملزمان کو برطانیہ سے بیلجیم منتقل کر دیا گیا ہے۔

افغان جریدے افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق انسانی اسمگلنگ میں ملوث افغان نیٹ ورک کے سرغنہ ذیشان بنگش کو برطانیہ سے ڈی پورٹ کیا گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی اور بیلجیم پولیس کی مشترکہ کارروائی کے بعد افغان اسمگلرز کو بیلجیم ملک بدر کیا گیا۔

مرکزی ملزمان ذیشان بنگش اور اس کے ساتھی سیف الرحمن احمدزئی کو دسمبر 2024 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے ذیشان بنگش کو تین سال جبکہ احمدزئی کو دس سال قید کی سزا سنائی۔

افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق احمدزئی کو گزشتہ برس جون میں برطانیہ سے ملک بدر کر کے بیلجیم کی جیل منتقل کیا گیا تھا۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ نیٹ ورک مہاجرین کو ایران، ترکیہ اور بلقان کے راستے فرانس اور بیلجیم پہنچانے میں ملوث تھا۔

Express News

اسلام آباد؛ موبائل فون چھین کر IMEI تبدیل کرکے افغانستان فروخت کرنے والا منظم گروہ گرفتار

رپورٹ کے مطابق افغان اسمگلرز نے ہزاروں مہاجرین کو غیر قانونی طور پر فرانس سے برطانیہ منتقل کیا اور اس دوران پناہ گزینوں کے جنسی استحصال، بلیک میلنگ، بھتہ خوری اور دیگر سنگین جرائم میں بھی ملوث رہے۔

بیلجیم کی عدالت نے اس نیٹ ورک کے 23 ارکان کو مجموعی طور پر 170 سال قید کی سزا سنائی ہے۔

ماہرین کے مطابق انسانی اسمگلنگ اور منظم جرائم نہ صرف یورپ بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے بھی ایک سنگین چیلنج بنتے جا رہے ہیں۔
