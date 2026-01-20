پاکستان کے آئی ٹی شعبے نے برآمدات میں نئی تاریخ رقم کر دی

آئی ٹی کا شعبہ ایس آئی ایف سی کے ترجیحی شعبوں میں شامل ہے

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup

دسمبر 2025 میں پاکستان کے آئی ٹی شعبے نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے برآمدات کا نیا ریکارڈ قائم کر لیا۔

اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2025 میں آئی ٹی برآمدات پہلی مرتبہ 437 ملین ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔ یہ ملکی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک ہی ماہ میں آئی ٹی برآمدات 400 ملین ڈالر کی حد عبور کر گئیں۔

ماہ بہ ماہ موازنے میں آئی ٹی برآمدات میں 23 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ 356 ملین ڈالر کے مقابلے میں نمایاں بہتری ہے۔ سال بہ سال موازنے میں بھی آئی ٹی برآمدات میں 26 فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا، جو قومی معیشت کے لیے نہایت خوش آئند پیش رفت ہے۔

اسی طرح موجودہ مالی سال کی پہلی ششماہی میں آئی ٹی برآمدات سال بہ سال بنیاد پر 20 فیصد اضافے کے ساتھ 2.24 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ واضح رہے کہ آئی ٹی کا شعبہ ایس آئی ایف سی کے ترجیحی شعبوں میں شامل ہے، جس کے فروغ کے لیے وزارتِ آئی ٹی و ٹیلی کام، ایس آئی ایف سی کے تعاون سے تیز رفتار اقدامات کر رہی ہے۔

حالیہ دنوں منعقد ہونے والی نمائش آئی ٹی سی این ایشیا میں آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں 750 ملین ڈالر کی بین الاقوامی سرمایہ کاری سے متعلق یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔

یہ تمام پیش رفت حکومت، وفاقی وزارت اور ایس آئی ایف سی کے بھرپور تعاون اور مؤثر پالیسیوں کی عکاس ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

 Jan 20, 2026 11:31 AM |
2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

 Jan 19, 2026 07:53 PM |
’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

 Jan 19, 2026 07:14 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین کے درمیان جھگڑ، تلخ کلامی

Express News

ایم کیو ایم نے سانحہ گل پلازہ کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھادیا، وفاق سے بل مؤخر کرنے کا مطالبہ

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ 6سوختہ لاشوں کے نمونے ڈی این اے کیلیے جامعہ کراچی لیب کو موصول 

Express News

سانحہ گل پلازہ میں لقمہ اجل بننے والے عارف نے آخری فون کال میں گھر والوں کو کیا بتایا؟

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو