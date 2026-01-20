پاکستان کے آئی ٹی شعبے نے برآمدات میں نئی تاریخ رقم کر دی

دسمبر 2025 میں پاکستان کے آئی ٹی شعبے نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے برآمدات کا نیا ریکارڈ قائم کر لیا۔
اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2025 میں آئی ٹی برآمدات پہلی مرتبہ 437 ملین ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔ یہ ملکی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک ہی ماہ میں آئی ٹی برآمدات 400 ملین ڈالر کی حد عبور کر گئیں۔
ماہ بہ ماہ موازنے میں آئی ٹی برآمدات میں 23 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ 356 ملین ڈالر کے مقابلے میں نمایاں بہتری ہے۔ سال بہ سال موازنے میں بھی آئی ٹی برآمدات میں 26 فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا، جو قومی معیشت کے لیے نہایت خوش آئند پیش رفت ہے۔
اسی طرح موجودہ مالی سال کی پہلی ششماہی میں آئی ٹی برآمدات سال بہ سال بنیاد پر 20 فیصد اضافے کے ساتھ 2.24 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ واضح رہے کہ آئی ٹی کا شعبہ ایس آئی ایف سی کے ترجیحی شعبوں میں شامل ہے، جس کے فروغ کے لیے وزارتِ آئی ٹی و ٹیلی کام، ایس آئی ایف سی کے تعاون سے تیز رفتار اقدامات کر رہی ہے۔
حالیہ دنوں منعقد ہونے والی نمائش آئی ٹی سی این ایشیا میں آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں 750 ملین ڈالر کی بین الاقوامی سرمایہ کاری سے متعلق یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔
یہ تمام پیش رفت حکومت، وفاقی وزارت اور ایس آئی ایف سی کے بھرپور تعاون اور مؤثر پالیسیوں کی عکاس ہے۔