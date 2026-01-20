اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

عینی شاہدین کے مطابق گاڑی کی ٹکر سے آٹو رکشہ بری طرح دب گیا تھا

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ کی معروف اداکار جوڑی اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ گزشتہ رات ممبئی میں ایک خوفناک ٹریفک حادثے سے بال بال بچ گئے۔

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ جوڑا بیرونِ ملک سفر سے واپس پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ سے جوہو میں واقع اپنے گھر جا رہا تھا۔

ذرائع کے مطابق رات تقریباً 9 بجے سلور بیچ کیفے کے قریب ایک تیز رفتار مرسڈیز نے ایک آٹو رکشہ کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں رکشہ اکشے کمار کے سیکیورٹی قافلے میں شامل ایک گاڑی سے جا ٹکرایا۔

اس گاڑی کی ٹکر سے آگے چلنے والی اداکار کی ایس یو وی بھی معمولی طور پر متاثر ہوئی جس سے اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ ہلکا سا جھٹکا لگا تاہم دونوں مکمل طور پر محفوظ ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ساس نے شادی کے دن کیا نصیحت کی تھی؟ اکشے کمار کا 25ویں سالگرہ پر پیغام وائرل

عینی شاہدین کے مطابق آٹو رکشہ بری طرح دب گیا تھا لیکن خوش قسمتی سے اس میں سوار ڈرائیور اور ایک مسافر کو کافی دیر جدوجہد کے بعد زندہ باہر نکال لیا گیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذرائع کا کہنا ہے کہ اکشے کمار خود گاڑی سے باہر نکلے اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر رکشہ کو اٹھا کر زخمی افراد کو باہر نکالنے میں مدد کی۔

پولیس نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں کوئی بھی شخص شدید زخمی نہیں ہوا۔

واضح رہے کہ یہ جوڑا اپنی شادی کی پچیسویں سالگرہ منانے کے بعد وطن واپس پہنچا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

 Jan 20, 2026 11:31 AM |
2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

 Jan 19, 2026 07:53 PM |
’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

 Jan 19, 2026 07:14 PM |

متعلقہ

Express News

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

Express News

’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

Express News

میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

Express News

ہالی ووڈ اداکار جانی ڈیپ کی بیٹی نے کمائی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا

Express News

ماہرہ برقع پہنے گی تو ڈانس کیسے کرے گی؟ جواد احمد متنازع بیان پر تنقید کی زد میں آگئے

Express News

’دی لائن کنگ‘ اور ’الہٰ دین‘ کے مداحوں کیلیے افسوسناک خبر سامنے آگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو