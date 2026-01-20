گھر میں بھاری مالیت کا سونا چوری ہونے کا ڈراپ سین؛ بڑی بھابی ہی ماسٹر مائنڈ نکلی

ملزمہ نے سونا فروخت کرکے رقم سہیلی کے گھر پر رکھوا دی، مزید تفتیش جاری

ویب ڈیسک January 20, 2026
لاہور:

گھر میں 17 لاکھ روپے مالیت کا سونا چوری ہونے کے واقعے کا ڈراپ سین ہو گیا، جس میں بڑی بھابی ہی واردات کی ماسٹر مائنڈ نکلی۔

ترجمان پولیس کے مطابق تھانہ ویمن ریس کورس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔

ایس ایچ او ویمن آمنہ جمیل کے مطابق ملزمہ نے گھر کے دیگر افراد کی غیر موجودگی میں گھر سے سونا غائب کیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمہ نے سونا چوری کرنے کے بعد اسے فروخت کر دیا اور حاصل ہونے والی رقم اپنی سہیلی کے گھر بطور امانت رکھوا دی۔

دوران تفتیش ملزمہ نے اعتراف کیا کہ اس نے پیسوں اور سونے کی لالچ میں چوری کی واردات کا ڈرامہ رچایا۔ ایس ایچ او ویمن آمنہ جمیل کے مطابق ملزمہ اسفارا سے 7 لاکھ روپے نقدی اور ایک سونے کی انگوٹھی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔

ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس پی سول لائنز چوہدری اثر علی نے کہا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے۔
