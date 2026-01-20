مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

’’اگر عورت اپنا خیال رکھنا شروع کردے تو کوئی بھی مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے‘‘

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان شوبز کی سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری اور اداکارہ زارا نور عباس نے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی ’ٹرانسفارمیشن‘ کی تعریف کردی۔

حال ہی میں مریم اورنگزیب کی مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات میں شرکت کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں جن میں ان کا نیا انداز صارفین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ سادہ مگر باوقار اسٹائل اور پراعتماد شخصیت پر سوشل میڈیا پر مختلف حلقوں کی جانب سے مثبت ردِعمل سامنے آیا۔

بشریٰ انصاری نے سوشل میڈیا پر اپنے تبصرے میں لکھا کہ میں مریم اورنگزیب کو قریب سے جانتی ہوں، انکا وزن کم کرنے کا سفر کمٹمنٹ اور مستقل مزاجی کا ثبوت ہے۔ مریم آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، ماشا اللہ۔

دوسری جانب زارا نور عباس نے بھی مریم اورنگزیب کی پہلی اور موجودہ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’’اگر عورت اپنا خیال رکھنا شروع کردے تو کوئی بھی مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے‘‘۔

تبدیلی کو خوبصورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ خود اعتمادی اور سادگی کسی بھی شخصیت کو نکھار دیتی ہے، اور مریم اورنگزیب اس کی بہترین مثال ہیں۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عورت کی یہ چیز مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے۔

سوشل میڈیا صارفین کی بڑی تعداد نے بھی ان آراء سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ مریم اورنگزیب کا نیا انداز نہ صرف متاثر کن ہے بلکہ ایک مثبت پیغام بھی دیتا ہے کہ سیاست میں خواتین وقار اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہیں۔

واضح رہے کہ مریم اورنگزیب پاکستان کی نمایاں سیاسی شخصیات میں شمار ہوتی ہیں اور وہ اکثر اپنے بیانات کے ساتھ ساتھ اپنے انداز کی وجہ سے بھی خبروں میں رہتی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

 Jan 20, 2026 12:54 PM |
مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

 Jan 20, 2026 12:15 PM |
اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

 Jan 20, 2026 11:31 AM |

متعلقہ

Express News

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

Express News

’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

Express News

میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

Express News

ہالی ووڈ اداکار جانی ڈیپ کی بیٹی نے کمائی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا

Express News

ماہرہ برقع پہنے گی تو ڈانس کیسے کرے گی؟ جواد احمد متنازع بیان پر تنقید کی زد میں آگئے

Express News

’دی لائن کنگ‘ اور ’الہٰ دین‘ کے مداحوں کیلیے افسوسناک خبر سامنے آگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو