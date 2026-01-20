ٹرمپ کا غزہ کیلئے ‘بورڈ آف پیس’ منصوبہ، کون شامل ہوگا اور کون پیچھے ہٹ گیا؟

ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کا تصور غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کیے گئے 20 نکاتی منصوبے کے تحت دیا تھا

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup

امریکا نے غزہ میں امن، نظم و نسق اور تعمیرِ نو سے متعلق امور کے لیے قائم کیے جانے والے مجوزہ ’بورڈ آف پیس‘ میں شمولیت کے لیے روس، اسرائیل اور پولینڈ کو باضابطہ دعوت دے دی ہے۔

وائٹ ہاؤس کے مطابق اس بورڈ کی سربراہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے اور اس کا مقصد عالمی تنازعات بالخصوص غزہ کے بحران سے نمٹنا ہے۔

کریملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے تصدیق کی ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو بورڈ میں شمولیت کی دعوت موصول ہوچکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماسکو اس پیشکش کے تمام پہلوؤں اور تفصیلات پر غور کر رہا ہے، تاہم ابھی شمولیت سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔

وسطی ایشیا کے ممالک نے اس منصوبے میں فوری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ قازقستان اور ازبکستان کے صدور نے بورڈ میں شامل ہونے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ دونوں ممالک کے صدارتی ترجمانوں کے مطابق ان کے رہنما اس عالمی اقدام کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو بڑی کامیابی، مراکش کے بادشاہ نے بانی رکنیت قبول کرلی

اسرائیل اور پولینڈ کو بھی اس بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے، تاہم اسرائیل کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ جواب سامنے نہیں آیا۔ پولینڈ کے صدر کے مشیرِ خارجہ امور نے بھی دعوت موصول ہونے کی تصدیق کی ہے۔

ادھر برطانیہ نے بھی اس امریکی منصوبے کی حمایت کا عندیہ دیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے اور تعمیرِ نو کے عمل میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔

تاہم اسرائیل کے اندر اس منصوبے پر اختلافات بھی سامنے آئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ نے وزیراعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکا کی قیادت میں قائم سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر بند کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ اب “ہم یا وہ” کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔

واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کا تصور غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کیے گئے 20 نکاتی منصوبے کے تحت دیا تھا۔ جنگ بندی کے بعد منصوبہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہوچکا ہے جس میں غیر فوجی اقدامات اور غزہ کی تعمیرِ نو پر توجہ دی جا رہی ہے۔ مسودۂ چارٹر کے مطابق امریکا 60 ممالک کو بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دے چکا ہے جبکہ مستقل رکنیت کے لیے ایک ارب ڈالر کی شراکت شرط رکھی گئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

 Jan 20, 2026 12:54 PM |
مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

 Jan 20, 2026 12:15 PM |
اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

 Jan 20, 2026 11:31 AM |

متعلقہ

Express News

روس میں ’برفانی قیامت‘: کامچاٹکا میں ریکارڈ برفباری، شہر دب گئے، ویڈیوز وائرل

Express News

کابل میں بم دھماکا، سات افراد ہلاک، چینی باشندوں سمیت متعدد زخمی

Express News

ایران میں انٹرنیٹ بندش ختم ہونے والی ہے؟ حکومت کا اعلان سامنے آگیا

Express News

’خود کو اب صرف امن کا پابند نہیں سمجھتا‘، نوبیل نہ ملنے پر ٹرمپ کا لہجہ بدل گیا، یورپ کو دوبارہ دھمکی

Express News

سعودی شہزادے کا انتقال، ریاض میں نماز جنازہ ادا کی گئی

Express News

ٹرمپ چند دنوں میں خامنہ ای کو نشانہ بنا سکتے ہیں، سابق امریکی سفیر کا تہلکہ خیز دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو