102 ملین ڈالر کے زیورات، لوور میوزیم ڈکیتی کی ویڈیو سامنے آگئی

اس واقعے کے بعد لوور میوزیم کی سکیورٹی اور انتظامی نظام پر شدید تنقید کی جا رہی ہے

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup

پیرس: فرانس کے مشہور لوور میوزیم میں ہونے والی ہالی ووڈ طرز ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج پہلی بار فرانسیسی ٹی وی پر نشر کر دی گئی ہے۔

یہ مناظر اتوار کی شام نجی چینل TF1 اور سرکاری فرانس ٹیلی وژن پر دکھائے گئے، جو اکتوبر میں ہونے والی واردات کے تین ماہ بعد سامنے آئے ہیں۔

فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو نقاب پوش ملزمان اپولو گیلری میں داخل ہو کر شو کیسز توڑ رہے ہیں۔

ایک ملزم نے سیاہ نقاب اور پیلی سیفٹی جیکٹ پہن رکھی ہے جبکہ دوسرا مکمل سیاہ لباس اور موٹر سائیکل ہیلمٹ میں ملبوس ہے۔ ملزمان نے مضبوط شیشے توڑنے کے لیے جدید کٹر استعمال کیے۔

ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ میوزیم کا عملہ موجود ہونے کے باوجود مداخلت نہیں کرتا۔ لوور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عملے کو چوروں سے مقابلے کی تربیت نہیں دی جاتی اور انہیں ہدایت ہے کہ پہلے سیاحوں کو محفوظ نکالا جائے۔

اس واقعے کے بعد لوور میوزیم کی سکیورٹی اور انتظامی نظام پر شدید تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ ٹریڈ یونینز مزید بھرتیوں اور بہتر دیکھ بھال کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ حالیہ ہڑتالوں کے باعث میوزیم کئی بار بند بھی رہا، جس سے ہزاروں سیاح مایوس لوٹ گئے۔

پولیس کے مطابق 19 اکتوبر کی اس ڈکیتی میں چار افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے، تاہم فرانسیسی شاہی زیورات کے آٹھ قیمتی ٹکڑے، جن کی مالیت تقریباً 102 ملین ڈالر بتائی جا رہی ہے، تاحال برآمد نہیں ہو سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

 Jan 20, 2026 01:22 PM |
جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

 Jan 20, 2026 12:54 PM |
مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

 Jan 20, 2026 12:15 PM |

متعلقہ

Express News

روس میں ’برفانی قیامت‘: کامچاٹکا میں ریکارڈ برفباری، شہر دب گئے، ویڈیوز وائرل

Express News

کابل میں بم دھماکا، سات افراد ہلاک، چینی باشندوں سمیت متعدد زخمی

Express News

ایران میں انٹرنیٹ بندش ختم ہونے والی ہے؟ حکومت کا اعلان سامنے آگیا

Express News

’خود کو اب صرف امن کا پابند نہیں سمجھتا‘، نوبیل نہ ملنے پر ٹرمپ کا لہجہ بدل گیا، یورپ کو دوبارہ دھمکی

Express News

سعودی شہزادے کا انتقال، ریاض میں نماز جنازہ ادا کی گئی

Express News

ٹرمپ چند دنوں میں خامنہ ای کو نشانہ بنا سکتے ہیں، سابق امریکی سفیر کا تہلکہ خیز دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو