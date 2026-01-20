خواجہ آصف نے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دے دیا

اٹھارہویں ترمیم ڈھکوسلا ثابت ہوا، محلے میں نمائندگی نہیں ہوگی تو وزارت دفاع کے فائر بریگیڈ آکر آگ پر قابو پائیں گے، 

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup

وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے  کہ  حقیقت یہ ہے کہ اٹھارہویں ترمیم ڈھکوسلا ثابت ہوا ہے۔

قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ  نہ بلدیاتی نظام بنا نہ پولیس سسٹم بنا ہے،
ہمیں بلدیاتی انتخابات کا طے شدہ درست نظام بنانا ہوگا۔

خواجہ آصف کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی ارکان نے شور شرابہ کیا جس پر  خواجہ آصف  نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اپنی پارٹی کو سنبھالیں۔

ان کا کہنا تھا کہ تمہارا لیڈر کہتا تھا رلاؤں گا بتاؤ آج کون رورہا ہے، تم روتے ہی رہو گے 
کراچی لاہور سمیت ہر جگہ بلدیاتی نظام لانا ہوگا، تمام صوبوں کو گلی محلے میں نمائندگی دینا ہوگی۔

وزیر دفاع نے کہا کہ جب تک گلی محلے میں عوامی نمائندگی نہیں ہوگی وزارت دفاع کے فائر بریگیڈ آکر آگ پر قابو پائیں گے،  جب بھی امر آتے ہیں وہ مضبوط بلدیاتی نظام لاتے ہیں۔

خواجہ آصف نے کہا کہ ہم سیاسی حکومتیں حیلے بہانوں سے بلدیاتی نظام سے بھاگتی ہیں 
میرے پاس اسلام آباد کون آسکے گا،  بلدیاتی نظام کے نمائندوں کو ہر کوئی گلی محلے میں پکڑ سکے گا، اگلی آئینی ترمیم میں ایک قوم ایک نصاب اور بلدیاتی نظام لائیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

 Jan 20, 2026 12:54 PM |
مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

 Jan 20, 2026 12:15 PM |
اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

 Jan 20, 2026 11:31 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین کے درمیان جھگڑ، تلخ کلامی

Express News

ایم کیو ایم نے سانحہ گل پلازہ کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھادیا، وفاق سے بل مؤخر کرنے کا مطالبہ

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ 6سوختہ لاشوں کے نمونے ڈی این اے کیلیے جامعہ کراچی لیب کو موصول 

Express News

سانحہ گل پلازہ میں لقمہ اجل بننے والے عارف نے آخری فون کال میں گھر والوں کو کیا بتایا؟

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو