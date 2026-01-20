ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کیخلاف ایک مقدمہ سامنے آگیا، گرفتاری کا امکان

اسلام آباد ہائیکورٹ نے متنازع ٹوئٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کی ضمانت اور ٹرائل میں حق دفاع بحال کر دیا

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup

ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے خلاف جولائی 2025 کا ایک مقدمہ سامنے آ گیا۔

ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ نے مقدمہ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں دائر کر دیں۔

ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ نے درخواستوں پر ہنگامی بنیادوں پر آج ہی سماعت کرنے کی استدعا کی جب کہ سیکرٹری ٹو چیف جسٹس مقصود احمد نے کہا کہ چیف جسٹس جا چکے ہیں، آج سماعت ممکن نہیں۔

صدر اسلام آباد ہائیکورٹ بار واجد گیلانی ایمان مزاری اور ہادی چٹھہ کو اپنے آفس لے آئے اور کہا کہ آپ میرے آفس میں بیٹھیں، یہاں سے آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔

اسلام آباد ہائیکورٹ نے متنازع ٹوئٹ کیس میں ایڈووکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کی ضمانت اور ٹرائل میں حق دفاع بھی بحال کر دیا۔

عدالت نے استغاثہ کے گواہوں پر تین دنوں میں جرح مکمل کرنے اور ٹرائل بغیر کسی خلل پر امن طریقے سے مکمل کرانے  کی ہدائت کر دی 

اسلام آباد ہائی کورٹ  کے جسٹس محمد اعظم خان نے ایڈکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کی درخواست پر سماعت کی جس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے  ضمانت منسوخ کرنے اور گواہوں پر جرح کا حق ختم کرنے کے  آرڈر کوچیلنج کیا گیا تھا۔

ایمان مزاری کے وکیل کامران مرتضی نے ٹرائل کورٹ کا آرڈر کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکہ کا آرڈر معطل کرتے ہوئے پوچھاکہ کتنے گواہوں پر جرح باقی ہے، کتنا وقت چاہیے ہو گا؟

کامران مرتضی نے کہا ہمیں گواہوں پر جرح کیلئے ایک ہفتے کا وقت دے دیں۔ عدالت نے گواہوں پر جرح مکمل کرنے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت دینے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا ایک ہفتے کا وقت بہت زیادہ ہے، گواہوں پر تین دنوں میں جرح مکمل کریں۔

عدالت نے مزید ہداءت کی کہ ٹرائل پر امن طریقے سے ٹرائل آگے بڑھائیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

 Jan 20, 2026 01:22 PM |
جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

 Jan 20, 2026 12:54 PM |
مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

 Jan 20, 2026 12:15 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین کے درمیان جھگڑ، تلخ کلامی

Express News

ایم کیو ایم نے سانحہ گل پلازہ کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھادیا، وفاق سے بل مؤخر کرنے کا مطالبہ

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ 6سوختہ لاشوں کے نمونے ڈی این اے کیلیے جامعہ کراچی لیب کو موصول 

Express News

سانحہ گل پلازہ میں لقمہ اجل بننے والے عارف نے آخری فون کال میں گھر والوں کو کیا بتایا؟

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو