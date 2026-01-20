آرمی چیف اپنی ڈومین میں چلے جائیں تو میں ان کے ہاتھ چوموں گا، سینیٹر راجا ناصر عباس

سیاسی بحران کے خاتمہ کا واحد حل عمران خان کی رہائی ہے،سینیٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر راجا ناصر عباس کی پہلی تقریر

ویب ڈیسک January 20, 2026
سینیٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس نے  کہا ہے کہ آرمی چیف آج اپنی ڈومین میں چلے جائیں تو میں ان کے ہاتھ چوموں گا۔

سینیٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیاسی بحران کے خاتمہ کا واحد حل عمران خان کی رہائی ہے، اللہ نے تمام پیغمر عدل کےلئے بھیجے۔

علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ تینوں ریاستی اداروں کا استقلال ختم ہوچکا ہے،
چند دہشتگردوں کی تلاش کےلئے پورے علاقہ کو اٹھا دیا، اگر یہی کام ان کو کہتے تو وہ دہشتگرد ڈھونڈ دیتے۔

علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ملک میں عدل و انصاف قائم کیا جائے، ہم لاہور گئے ہماری گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، کیا ہم دہشتگرد تھے۔

انہوں نے کہا کہ کیا ایسے لوگوں کو حراساں کرکے آپ نظام چلا لیں گے؟ لوگوں کو بولنے دیں،اس سے ملک مضبوط ہوتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو آزاد کیا جائے، سیاسی بحران کے خاتمہ کا واحد حل عمران خان کی رہائی ہے، بانی پی ٹی آئی کے کیسز نہیں چل رہے۔

علامہ راجہ ناصر عباس  نے کہا کہ ہم اپنی فوج کو سیلوٹ ماریں گے، آرمی چیف آج اپنی ڈومین میں چلے جائیں تو میں ان کے ہاتھ چوموں گا، میرے خاندان نے جنگیں لڑی ہیں اور ساتھ دیا ہے۔

 
