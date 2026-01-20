سیاسی مسائل، انتخابی تنازعات اور خامیوں کا حل سیاسی مکالمے کے ذریعے ہی ممکن ہے، رانا ثنااللہ

ملک میں ہونے والے تقریباً ہر الیکشن پر اعتراضات اٹھتے رہے ہیں،

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup

وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی مسائل، انتخابی تنازعات اور نظام میں موجود خامیوں کا حل صرف پارلیمنٹ اور سیاسی مکالمے کے ذریعے ہی ممکن ہے، سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بجائے مل بیٹھ کر انتخابی نظام کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ گفتگو کریں۔

سینیٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ملک میں ہونے والے تقریباً ہر الیکشن پر اعتراضات اٹھتے رہے ہیں، چاہے وہ 2018ء ہو، 2013ء ہو یا اس سے قبل کے انتخابات۔ دونوں جانب سے دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا انتخابی نظام ایسا نہیں کہ اس پر مکمل اعتماد کیا جا سکے۔ اگر ہم صرف ایک ہی الیکشن کے گرد گھومتے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔

انہوں نے کہا کہ 2018ء کے انتخابات کے بعد اس وقت کی اپوزیشن نے بھی احتجاج کیا، انکوائری اور کمیشن کے مطالبات کیے، مگر پارلیمانی کمیشن کو موثر طریقے سے کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس وقت بھی جیلوں میں سیاسی کارکن موجود تھے، مگر انہیں سیاسی قیدی تسلیم نہیں کیا گیا بلکہ ان کے خلاف منفی بیانیہ بنایا گیا۔

رانا ثنااللہ نے عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ایسے فیصلے بھی آئے جن پر آج خود سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس وقت بھی عدالتوں کے فیصلوں پر اعتراضات تھے، مگر سیاستدانوں نے نظام کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کی۔انہوں نے کہا کہ سیاست سیاستدانوں کو ہی کرنی چاہیے۔

لانگ مارچ، دھرنے اور محاذ آرائی مسائل کا حل نہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متعدد مواقع پر اپوزیشن کو بغیر کسی شرط کے مذاکرات کی پیشکش کی، بجٹ کے دن بھی اپوزیشن بنچوں پر جا کر بات چیت کی دعوت دی اور یوم آزادی پر بھی قومی مکالمے کی اپیل کی۔

وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور کا کہنا تھا کہ ماضی میں سیاسی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کر کے ملک کو استحکام کی طرف لے جانے کی کوشش کی، مگر بعد میں پھر محاذ آرائی کا راستہ اختیار کیا گیا۔

اگر واقعی ملک کو آگے بڑھانا ہے تو سیاسی قیادت کو بیٹھ کر انتخابی قوانین، الیکشن کمیشن اور جمہوری نظام کی بہتری پر بات کرنا ہوگی۔

انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کے تمام سیاسی، مالی اور انتظامی مسائل کا حل پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا۔ جب سیاستدان سنجیدہ مکالمہ کریں گے تو ہی راستہ نکلے گا۔ ہمیں اس بات پر متفق ہونا ہوگا کہ نظام میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے باہمی گفتگو ناگزیر ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

 Jan 20, 2026 01:22 PM |
جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

 Jan 20, 2026 12:54 PM |
مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

 Jan 20, 2026 12:15 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین کے درمیان جھگڑ، تلخ کلامی

Express News

ایم کیو ایم نے سانحہ گل پلازہ کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھادیا، وفاق سے بل مؤخر کرنے کا مطالبہ

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ 6سوختہ لاشوں کے نمونے ڈی این اے کیلیے جامعہ کراچی لیب کو موصول 

Express News

سانحہ گل پلازہ میں لقمہ اجل بننے والے عارف نے آخری فون کال میں گھر والوں کو کیا بتایا؟

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو