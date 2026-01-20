میٹرو اسٹیشن سے اغوا ہونے والی بچی بازیاب، ملزمان گرفتار

راولپنڈی میں صدر میٹرو اسٹیشن سے بچی کو گاڑی میں بٹھا کر بھاگنے والے دو ملزمان کو تحویل میں لے لیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ملزمان کو ڈولفن فورس نے تعاقب کر کے تحویل میں لے لیا۔ ملزمان کی گاڑی سے 10 سال کی بچی بھی بازیاب کروا لی گئی۔
پولیس ذرائع کے مطابق، ڈولفن پولیس کے روکنے پر ملزمان نے گاڑی بھگائی تھی۔ ڈولفن اہلکاروں نے تعاقب کر کے قاسم مارکیٹ کے قریب گاڑی کے ٹائر برسٹ کئے۔
تحویل میں لئے گئے دو افراد میں محمد ارشد اورمحمد احسن شامل ہیں۔ ملزمان کو زیر استعمال گاڑی اور بازیاب بچی سمیت تھانہ سول لائنز منتقل کر دیا گیا۔ بچی کا کہنا تھا کہ دونوں لڑکوں کو نہیں جانتی۔ مجھے صدر میٹرو اسٹیشن کے قریب سے گاڑی میں بٹھایا۔