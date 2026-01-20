اگر گیٹ بند تھے تو اتنے سارے لوگ کیسے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، صدر گل پلازہ

کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے اور نہ پھیلائیں گے، بہت جلد پلازہ دوبارہ کھڑا کریں گے، تنویر پاستا

ویب ڈیسک January 20, 2026
کراچی:

صدر گل پلازہ تنویر پاستا کا کہنا ہے کہ اگر گیٹ بند تھے تو اتنے سارے لوگ کیسے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، گل پلازہ کے مجموعی طور پر 16 داخلی و خارجی راستے ہیں اور عقب میں ایمرجنسی ایگزٹ پر ریمپ ہے۔

تنویر پاستا کا کہنا تھا کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے اور نہ پھیلائیں گے، سندھ حکومت نے وعدہ پورا کر دیا ہے اور فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ وفاق سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، ایک چھوٹا دکاندار بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ بھیک نہیں مانگیں گے اپنا حق عزت سے لیں گے، بہت جلد پلازہ دوبارہ کھڑا کریں گے۔

صدر گل پلازہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی فیملی کو مطمئن نہیں کر سکتے، جس کا پیارا چلا گیا وہ واپس نہیں آسکتا لیکن مالی معاونت کر سکتے ہیں، پیسے کسی بہن بیٹی کے کام آجائیں گے۔

واضح رہے کہ ہفتہ 17 جنوری کی رات 10:15 بجے کے قریب گل پلازہ میں آگ لگی جسے 36 گھنٹوں بعد بجھایا جا سکا، اس دوران عمارت کا 40 فیصد حصہ زمین بوس ہوگیا۔

آتشزدگی کے باعث دم گھٹںے اور جھلسنے سے اب تک 27 افراد موت کے منہ چلے گئے جبکہ 80 سے زائد افراد کی تلاش جاری ہے۔

 
