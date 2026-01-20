عدالت کو بریفنگ کے طریقہ کار سے متعلق وزارت دفاع سے پالیسی رپورٹ طلب

جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ شہری عمر عبداللہ کی بازیابی کے لیے انکی اہلیہ زینب زعیم کی درخواست پر سماعت کی

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup

اسلام آباد ہائیکورٹ نے  لاپتہ شہری عمر عبداللہ کی بازیابی سے متعلق کیس میں عدالت کو بریفنگ کے طریقہ کار سے متعلق وزارت دفاع سے پالیسی رپورٹ طلب کرلیں۔

عدالت نے وزارت دفاع کے نمائندے کو ہدایت کی کہ لاء آفیسر کے ذریعے بتا دیں آپ نے بریفننگ سے متعلق کیا طریقہ اختیار کرناہے۔

اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ شہری عمر عبداللہ کی بازیابی کے لیے انکی اہلیہ زینب زعیم کی درخواست پر سماعت کی۔

درخواستگزار وکیل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھمن اور وزارت دفاع کے نمائندہ عدالت میں پیش ہوئے۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ وزارت دفاع کی جانب سے ان کیمرہ بریفنگ سے متعلق کیا ہدایات ہیں، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے استدعا کی عدالت ہدایات کے لیے کچھ وقت دے دے۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ پندرہ سال تو ہوگئے اور کتنا وقت دیں، ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے لیکن معلوم نہیں یہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس ایک یہی تو کیس رہ گیا ہے باقی سب ٹرانسفر ہوگئے۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ میں کیس سمجھنا چاہتاہوں، فیصلہ ہوگیا، کمپوزیشن دے دی گئی، میں میرٹ پر نہیں جاتا مجھے قائل کرلیں یہ بندہ مسنگ نہیں ہے،  اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہمیں ایک موقع دے دیں، عدالت کی مہربانی ہوگی۔

جسٹس محسن آختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ اپنی عزت اور دیانتداری کو خود ثابت کرنا ہوتا ہے، عدالت میں بتانا ہے یا ان کیمرہ بتادیں اور وہ بندہ لائیں جو یہاں عدالت پیش نہیں ہوتا، مجھے قائل کریں، اگر دہشتگرد ہے تو اس کے خلاف کاروائی کریں۔

ملٹری ٹرائل کرلیں، یا اگر اس عدالت پر اعتراض ہے تواپنی مرضی کی عدالت چلے جائیں۔عدالت نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت تک بریفنگ سے متعلق پالیسی سے آگاہ کریں عدالت نے سماعت 24 فروری تک ملتوی کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

 Jan 20, 2026 01:22 PM |
جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

 Jan 20, 2026 12:54 PM |
مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

 Jan 20, 2026 12:15 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین کے درمیان جھگڑ، تلخ کلامی

Express News

ایم کیو ایم نے سانحہ گل پلازہ کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھادیا، وفاق سے بل مؤخر کرنے کا مطالبہ

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ 6سوختہ لاشوں کے نمونے ڈی این اے کیلیے جامعہ کراچی لیب کو موصول 

Express News

سانحہ گل پلازہ میں لقمہ اجل بننے والے عارف نے آخری فون کال میں گھر والوں کو کیا بتایا؟

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو