بھارتی طیاروں کیلیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی پابندی میں توسیع

فضائی حدود کی بندش کا اطلاق بھارتی ایئرلائنز کے زیرِ ملکیت، آپریٹ یا لیز پر لیے گئے اور فوجی طیاروں پر ہوگا، نوٹم

ویب ڈیسک January 20, 2026
فوٹو:فائل

پاکستان نے بھارتی طیاروں کیلیے اپنی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع کردی۔

پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ترجمان سیف نے بتایا کہ پاکستانی فضائی حدود بھارتی طیاروں کے لیے بدستور بند رہے گی۔

پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی (پی اے اے) کے مطابق بھارتی طیاروں پر پابندی کو 24 فروری صبح 5 بجے تک بڑھا دیا گیا جس کا نوٹم بھی جاری کردیا گیا ہے۔

Express News

پاکستان نے بھارت کیلئے فضائی حدود کی بندش میں مزید ایک ماہ کی توسیع کردی

Express News

پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایوی ایشن سمیت سیاسی و عسکری قیادت کی کمزوریاں بے نقاب

Express News

پاکستانی فضائی حدود کی بندش، ائیر انڈیا کو 4 ہزار کروڑ کا نقصان

ترجمان کے مطابق فضائی حدود کی بندش کا اطلاق بھارتی ایئرلائنز کے زیرِ ملکیت، آپریٹ یا لیز پر لیے گئے طیاروں اور فوجی پروازوں پر بھی ہوگا۔

واضح رہے کہ مئی میں ہونے والے معرکہ حق بُنیان مرصوص کے وقت پاکستان نے بھارتی ایئرلائنز کے طیاروں پر فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی عائد کی تھی۔

دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کے باوجود پابندی میں 8 بار توسیع کا نوٹم جاری ہوچکا ہے جبکہ فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئرلائنز کو اربوں روپے کے نقصان کا سامنا بھی رہا ہے۔
