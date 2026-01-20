بِگ بیش لیگ میں پرتھ اسکارچرز اور سڈنی سکسرز کے درمیان کھیلے گئے پہلے کوالیفائر میں بابر اعظم کا آؤٹ متنازع بن گیا۔
پرتھ میں کھیلے گئے کوالیفائر میں بابر اعظم سڈنی سکسرز کی جانب سے 148 رنز کا تعاقب کرنے کے لیے میدان میں اترے تو دوسری ہی گیند پر کوپر کونولی کی گیند پر اسٹمپ ہوگئے۔
وائرل ہونے والی ویڈیو میں وکٹ کیپر کے گیند وکٹ پر مارنے اور بابر اعظم کا پیر کریز کے اندر پہنچانے کا معاملہ بہت قریب کا دِکھتا ہے۔ تاہم، تھرڈ امپائر نے معاملے کو بغور دیکھنے کے بعد بابر اعظم کو آؤٹ قرار دیا۔
سوشل میڈیا صارفین کی رائے اس آؤٹ پر بٹی ہوئی نظر آئی۔ کچھ صارفین کا ماننا تھا کہ یہ آؤٹ ہے جبکہ کچھ نے اس کو ناٹ آؤٹ قرار دیا۔
میچ میں سڈنی سکسرزکو 48 رنزسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 148 کے تعاقب میں پوری ٹیم 99 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔
واضح رہے گزشتہ سے پیوستہ میچ میں اسٹیور اسمتھ نے جب بابر اعظم کو سنگل لینے سے انکار کیا تھا تو بابر اعظم نے ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ جس کے بعد اسٹرائیک پر آتے ہی بابر اعظم آؤٹ ہوگئے تھے۔
گزشتہ میچ میں بھی بابر اعظم 7 گیندوں پر 1 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے تھے۔