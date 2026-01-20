بِگ بیش لیگ: بابر اعظم کا آؤٹ متنازع بن گیا

سڈنی سکسرز کی نمائندگی کرنے والے بابر اعظم اننگ کی دوسری گیند پر پرتھ اسکارچر کے کوپر کونولی کا شکار بنے

ویب ڈیسک January 20, 2026
بِگ بیش لیگ میں پرتھ اسکارچرز اور سڈنی سکسرز کے درمیان کھیلے گئے پہلے کوالیفائر میں بابر اعظم کا آؤٹ متنازع بن گیا۔

پرتھ میں کھیلے گئے کوالیفائر میں بابر اعظم سڈنی سکسرز کی جانب سے 148 رنز کا تعاقب کرنے کے  لیے میدان میں اترے تو دوسری ہی گیند پر کوپر کونولی کی گیند پر اسٹمپ ہوگئے۔

وائرل ہونے والی ویڈیو میں وکٹ کیپر کے گیند وکٹ پر مارنے اور بابر اعظم کا پیر کریز کے اندر پہنچانے کا معاملہ بہت قریب کا دِکھتا ہے۔ تاہم، تھرڈ امپائر نے معاملے کو بغور دیکھنے کے بعد بابر اعظم کو آؤٹ قرار دیا۔

سوشل میڈیا صارفین کی رائے اس آؤٹ پر بٹی ہوئی نظر آئی۔ کچھ صارفین کا ماننا تھا کہ یہ آؤٹ ہے جبکہ کچھ نے اس کو ناٹ آؤٹ قرار دیا۔

میچ میں سڈنی سکسرزکو 48 رنزسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔  148 کے تعاقب میں پوری ٹیم 99 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

واضح رہے گزشتہ سے پیوستہ میچ میں اسٹیور اسمتھ نے جب بابر اعظم کو سنگل لینے سے انکار کیا تھا تو بابر اعظم نے ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ جس کے بعد اسٹرائیک پر آتے ہی بابر اعظم آؤٹ ہوگئے تھے۔

گزشتہ میچ میں بھی بابر اعظم 7 گیندوں پر 1 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے تھے۔
