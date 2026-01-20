کروڑوں کی جائیداد رکھنے والے خاموش بھکاری کی حیران کن کہانی

بھکاری کے پاس تین ذاتی مکانات، تین آٹو رکشے اور ایک کار موجود ہے

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup

بھارت میں گداگری سے جڑی ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی ہے، جہاں اندور کے مصروف بازار میں بیٹھنے والا ایک معذور بھکاری درحقیقت کروڑ پتی نکلا۔

ظاہری طور پر سادہ زندگی گزارنے والا یہ شخص منگی لال نہ کسی سے بھیک مانگتا تھا اور نہ ہی آواز دے کر توجہ حاصل کرتا تھا، بلکہ لوگ خود ہی اسے امداد دے دیا کرتے تھے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق منگی لال روزانہ لوہے کی ایک ریڑھی پر خاموشی سے بیٹھا رہتا اور عام دنوں میں اسے بھیک سے چار سے پانچ سو روپے تک کی رقم مل جاتی تھی۔ تاہم اصل انکشاف اس وقت ہوا جب حکومت کی انسدادِ گداگری مہم کے دوران اس کے مالی معاملات کی جانچ پڑتال کی گئی۔

تحقیقات میں پتا چلا کہ منگی لال کی آمدن صرف بھیک تک محدود نہیں تھی۔ وہ دن میں ملنے والی رقم کو رات کے وقت بازار کے تاجروں کو ایک دن یا ایک ہفتے کے لیے سود پر دے دیتا تھا اور باقاعدگی سے اس پر سود وصول کرتا تھا، جو اس کی اصل کمائی کا ذریعہ بن چکا تھا۔

مزید چھان بین کے بعد حکام پر یہ حقیقت بھی آشکار ہوئی کہ منگی لال کے پاس تین ذاتی مکانات، تین آٹو رکشے اور ایک کار موجود ہے۔ اس کے آٹو رکشے کرائے پر چلتے ہیں جبکہ کار کے لیے اس نے مستقل ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ معذوری کی بنیاد پر اسے سرکاری رہائش بھی الاٹ کی گئی تھی۔

حکام نے کروڑوں کے اثاثے سامنے آنے کے بعد منگی لال کو شیلٹر ہاؤس منتقل کر دیا ہے، جبکہ اس معاملے کو انسدادِ گداگری پالیسی کے تحت مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

 Jan 20, 2026 01:22 PM |
جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

 Jan 20, 2026 12:54 PM |
مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

 Jan 20, 2026 12:15 PM |

متعلقہ

Express News

برقع پوش خاتون کی بہادری نے ماں بچوں کی جان بچالی، ویڈیو وائرل

Express News

سری لنکا: کروڑوں ڈالر مالیت کا نایاب جامنی اسٹار سیفائر دریافت

Express News

سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ نایاب معدنیات سے مالا مال

Express News

بابا وانگا کی دہائیوں قبل اسمارٹ فونز سے متعلق کی گئی حیران کن پیشگوئی

Express News

امریکا: تقریباً نصف صدی بعد کتاب لائبریری کو واپس

Express News

امریکا: ریٹائرمنٹ ہوم میں گھسنے کی کوشش، بکری گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو