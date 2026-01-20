سانحہ گل پلازہ کے متاثرہ تاجروں کو صدر پارکنگ پلازہ میں جگہ دی جائے، گورنر سندھ

اگر اس کیس کی فائل کو بھی روایتی کارروائی کے بعد بغیر کسی نتیجے کے بند کیا گیا تو استعفیٰ دے دوں گا، کامران ٹیسوری

January 20, 2026
فوٹو فائل

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سانحہ گل پلازہ کے متاثرہ دکانداروں کو صدر میں قائم خالی پارکنگ پلازہ کی عمارت میں منتقل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے میئر کراچی کو خط لکھنے کا اعلان کردیا۔

گورنر سندھ نے تاجر برادری کے نمائندوں کے ہمراہ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ گل پلازہ ایک بڑا المیہ ہے اور اس موقع پر پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے متاثرہ تاجروں کی عملی مدد ہونی چاہیے۔

انہوں نے اعلان کیا کہ وہ میئر کراچی کو خط لکھیں گے تاکہ پارکنگ پلازہ میں متاثرہ تاجروں کو عارضی طور پر کاروبار کرنے کی اجازت دی جا سکے۔

گورنر سندھ نے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے اپیل کی کہ وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ مل کر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔

انہوں نے کہا کہ گل پلازہ انتظامیہ کے صدر سے بھی بات ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ معاملات کس طرح چل رہے تھے۔

کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ وہ وزیراعظم پاکستان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ کراچی آئیں اور وفاقی سطح پر فنڈز کے حصول کے لیے بات کریں۔

انہوں نے سندھ حکومت کی جانب سے ایک کروڑ روپے کے معاوضے کے اعلان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں۔

آپ نے کراچی کو تباہ و برباد کرکے رکھدیا؛ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر رو پڑیں

گورنر سندھ نے پاک نیوی کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاک نیوی کے اہلکار 20 منٹ میں جائے وقوعہ پر پہنچے اور ریسکیو آپریشن میں بھرپور کردار ادا کیا۔

انہوں نے کہا کہ شہر 70 فیصد ریونیو دیتا ہے، پھر بھی ہمیں بار بار دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، جو لمحہ فکریہ ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ جذبے کی کوئی کمی نہیں، خود دیکھا کہ تمام اداروں کے افسران اور اہلکار دل سے کام کر رہے تھے۔

گورنر سندھ نے اس موقع پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار کی بھی تعریف کی جنہوں نے اسمبلی میں چار گھنٹے اس مسئلے کو بھرپور انداز میں اٹھایا۔

کامران ٹیسوری نے متاثرہ تاجروں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ وزیراعظم کے علاوہ خصوصی اور ایم این اے فنڈز لاکر اُن کا ازالہ بھی کریں گے۔

گورنر سندھ نے کہا کہ اگر اس کیس کی فائل بغیر کسی نتیجے کے روایت کے مطابق بند کرنے کی کوشش کی گئی تو کم از کم میں استعفی دے دوں گا کیونکہ ہمیں منصب پر رہنے کی وجہ سے اللہ کو جواب دینا ہے۔
 
Jan 20, 2026 09:14 PM
 Jan 20, 2026 01:22 PM
 Jan 20, 2026 12:54 PM

