نیوزی لینڈ کے خلاف گھر میں ایک روزہ سیریز ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کے خلاف نعرے لگ گئے۔
اندور میں کھیلے گئے تیسرے اور فیصلہ کن میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف 41 رنز سے شکست کے بعد جب بھارتی ٹیم پوسٹ میچ تقریب کے لیے ہولکر اسٹیڈیم میں کھڑی تھی تو کچھ مداحوں کی جانب سے ’گمبھیر ہائے ہائے‘ کے نعرے لگائے گئے۔
موقع پر ویرات کوہلی، شریاس ایر، کے ایل راہول، نتیش کمار ریڈی، ہرشت رانا، روندرا جڈیجا اور بیٹنگ کوچ ستانشو کوٹک موجود تھے جو یہ نعرے لگتے دیکھ کر ششدر رہ گئے۔
شکست کے بعد صرف میدان ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی گوتم گمبھیر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
واضح رہے نیوزی لینڈ سے ایک روزہ سیریز میں 1-2 سے شکست سے قبل بھارت 2024 میں تین میچز کی ٹیسٹ سیریز میں کیویز سے کلین سوئپ ہوا تھا۔
جبکہ گزشتہ برس جنوبی افریقا نے بھی دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں بھارت کو کلین سوئپ کیا تھا۔