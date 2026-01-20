نیوزی لینڈ سے شکست؛ میدان میں ’گمبھیر ہائے ہائے‘ نعروں کی گونج، ویڈیو وائرل

نعرے بازی کے وقت موقع پر ٹیم کے متعدد ممبران موجود تھے

ویب ڈیسک January 20, 2026
نیوزی لینڈ کے خلاف گھر میں ایک روزہ سیریز ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کے خلاف نعرے لگ گئے۔

اندور میں کھیلے گئے تیسرے اور فیصلہ کن میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف 41 رنز سے شکست کے بعد جب بھارتی ٹیم پوسٹ میچ تقریب کے لیے ہولکر اسٹیڈیم میں کھڑی تھی تو کچھ مداحوں کی جانب سے ’گمبھیر ہائے ہائے‘ کے نعرے لگائے گئے۔

موقع پر ویرات کوہلی، شریاس ایر، کے ایل راہول، نتیش کمار ریڈی، ہرشت رانا، روندرا جڈیجا اور بیٹنگ کوچ ستانشو کوٹک موجود تھے جو یہ نعرے لگتے دیکھ کر ششدر رہ گئے۔

بِگ بیش لیگ: بابر اعظم کا آؤٹ متنازع بن گیا

شکست کے بعد صرف میدان ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی گوتم گمبھیر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

واضح رہے نیوزی لینڈ سے ایک روزہ سیریز میں 1-2 سے شکست سے قبل بھارت 2024 میں تین میچز کی ٹیسٹ سیریز میں کیویز سے کلین سوئپ ہوا تھا۔

جبکہ گزشتہ برس جنوبی افریقا نے بھی دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں بھارت کو کلین سوئپ کیا تھا۔
