وزیراعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کے 56 ویں اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس پہنچ گئے ہیں جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کا امکان ہے۔
ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف ڈیوس میں مصروف دن گزاریں گے جہاں ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گے اورڈیوس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بدھ کو ملاقات متوقع ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران دو طرفہ امور اور خطے کے مسائل پر بات چیت کی جائے گی اور اس دوران وزیراعظم عالمی مالیاتی ادارہ (آئی ایم ایف) کی ایم ڈی سے بھی اہم ملاقات کریں گے۔
قبل ازیں حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں اور زیورخ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جنیوا، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے محمد بلال، سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفیر مرغوب سلیم اور سفارتی عملے نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔
وزیراعظم ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں اجلاس کے مختلف سیشنز میں شرکت کریں گے، وزیراعظم پاکستان کی میزبانی اور ورلڈ اکنامک فورم کی شراکت داری میں ہونے والی بزنس راؤنڈ ٹیبل میں بھی شریک ہوں گے۔
وزیراعظم ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں پاکستان کے معاشی استحکام کے حوالےسے کی جا رہیں اصلاحات اور پاکستان کے بہتر ہوتے معاشی اعشاریوں پر روشنی ڈالیں گے۔
مزید بتایا گیا کہ وزیراعظم پاکستان کے استحکام کے حوالے سے ٹرپل او پروگرام ( آرڈر، آپرچونیٹی، آپٹیمائزیشن) پر بھی بات کریں گے۔
ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد خان چیمہ، وفاقی وزیر خزانہ و محصولات محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیراعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔