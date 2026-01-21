12 افراد کا ایک منٹ تک غبارے ہوا میں اڑانے کا ریکارڈ

ٹیم ںے ایک منٹ تک 25 غباروں کو زمین پر نہ لگنے دینے کی کوشش کی

ویب ڈیسک January 21, 2026
facebook whatsup

سیریل گینیز ورلڈ ریکارڈ شکن ڈیوڈ رش نے 11 افراد کے ساتھ مل کر ایک منٹ تک ہوا میں سب سے زیادہ غبارے رکھنے ریکارڈ قائم کردیا۔

امریکی ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش نے سالٹ لیک سٹی میں منعقد ہونے والے ایک ٹریڈ شو میں ریکارڈ بنانے والی ٹیم کی سربراہی کی اور ایک منٹ تک 25 غباروں کو زمین پر نہ لگنے دینے کی کوشش کی۔

ڈیوڈ رش کا کہنا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ریکارڈ بنانے کی کچھ کوششیں بہت آسان ہوتی ہیں اور کچھ بہت مشکل۔

انہوں نے بتایا کہ 12 لوگوں کی ٹیم میں ریکارڈ صرف اس وقت قائم ہوتا ہے جب تمام افراد درست کارکردگی دکھاتے ہیں، بیک وقت اور مکمل دورانیے کے لیے۔

ٹیم نے ایک منٹ تک 25 غباروں کو زمین نہ لگنے دے کر ریکارڈ قائم کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شیفالی کی اچانک موت دل کے دورے سے نہیں ہوئی بلکہ کالے جادو سے ہوئی؛ شوہر کا انکشاف

شیفالی کی اچانک موت دل کے دورے سے نہیں ہوئی بلکہ کالے جادو سے ہوئی؛ شوہر کا انکشاف

 Jan 21, 2026 12:55 AM |
مشہور کامیڈین ذاکر خان کا اچانک طویل رخصت کا اعلان، ویڈیو کلپ وائرل

مشہور کامیڈین ذاکر خان کا اچانک طویل رخصت کا اعلان، ویڈیو کلپ وائرل

 Jan 20, 2026 11:48 PM |
آپ نے کراچی کو تباہ و برباد کرکے رکھدیا؛ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر رو پڑیں

آپ نے کراچی کو تباہ و برباد کرکے رکھدیا؛ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر رو پڑیں

Jan 20, 2026 09:14 PM |

متعلقہ

Express News

کروڑوں کی جائیداد رکھنے والے خاموش بھکاری کی حیران کن کہانی

Express News

چاند پر رہائش کیلئے بُکنگ شروع، پیشگی ادائیگی کی رقم کا بھی اعلان

Express News

امریکا: دکان پر مشروب کیلئے رکنے والی خاتون نے ہزاروں ڈالر جیت لیے

Express News

برقع پوش خاتون کی بہادری نے ماں بچوں کی جان بچالی، ویڈیو وائرل

Express News

سری لنکا: کروڑوں ڈالر مالیت کا نایاب جامنی اسٹار سیفائر دریافت

Express News

سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ نایاب معدنیات سے مالا مال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو