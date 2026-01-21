سیریل گینیز ورلڈ ریکارڈ شکن ڈیوڈ رش نے 11 افراد کے ساتھ مل کر ایک منٹ تک ہوا میں سب سے زیادہ غبارے رکھنے ریکارڈ قائم کردیا۔
امریکی ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش نے سالٹ لیک سٹی میں منعقد ہونے والے ایک ٹریڈ شو میں ریکارڈ بنانے والی ٹیم کی سربراہی کی اور ایک منٹ تک 25 غباروں کو زمین پر نہ لگنے دینے کی کوشش کی۔
ڈیوڈ رش کا کہنا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ریکارڈ بنانے کی کچھ کوششیں بہت آسان ہوتی ہیں اور کچھ بہت مشکل۔
انہوں نے بتایا کہ 12 لوگوں کی ٹیم میں ریکارڈ صرف اس وقت قائم ہوتا ہے جب تمام افراد درست کارکردگی دکھاتے ہیں، بیک وقت اور مکمل دورانیے کے لیے۔
ٹیم نے ایک منٹ تک 25 غباروں کو زمین نہ لگنے دے کر ریکارڈ قائم کیا۔