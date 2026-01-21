2026 میں اوپن اے آئی کا مصنوعی ذہانت کو حقیقی طور پر کارآمد بنانے کا عزم

اوپن اے آئی کے ایک عہدے دار نے اس متعلق ایک انٹرویو میں بتایا

ویب ڈیسک January 21, 2026
ٹیکنالوجی کمپنی اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ 2026 میں کمپنی مصنوعی ذہانت کو حقیقی طور پر کارآمد بنانے پر کرے گی۔

اوپن اے آئی کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب کمپنی اپنے پہلے طبعی پروڈکٹ تیار کر رہی ہے۔ اس پروڈکٹ سے متعلق قیاس ہے کہ اسکرین کے بغیر یہ ڈیوائس (جس میں چیٹ جی پی ٹی جیسی ٹیکنالوجی ہوگی) کے ساتھ لوگ گفتگو کر سکیں گے۔

اس ہفتے اوپن اے آئی کے چیف گلوبل افیئر افسر کرس لیہین کا کہنا تھا کہ کمپنی اس سال اپنی پہلی پروڈکٹ متعارف کرانے کے لیے بھی تیار ہے۔

البتہ انہوں نے اس متعلق کوئی اشارہ نہیں دیا کہ یہ شے کیا ہو سکتی ہے بلکہ صرف اتنا کہا کہ یہ پروڈکٹ 2026 میں متعارف کرائی جائے گی۔
