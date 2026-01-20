ایشین شاٹ گن چیمپین شپ؛ پاکستانی شوٹر نے گولڈ میڈل جیت کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا

پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایشین شاٹ گن کے مقابلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا گیا

ویب ڈیسک January 21, 2026
دوحہ میں جاری ایشین شاٹ گن چیمپین شپ کے ٹریپ ایونٹ میں پاکستانی شوٹر نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل جیت کر نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایشین شاٹ گن کے مقابلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا گیا ہے۔

پاکستانی شوٹر کرنل فرخ ندیم نے انفرادی ٹریپ مقابلوں میں کوالیفائنگ راؤنڈ میں 125 میں سے 119 اسکور کیے جبکہ فائنل میں 30 میں سے 27 پوائنٹس حاصل کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔

 ان کی اس غیر معمولی کارکردگی نے نہ صرف انہیں گولڈ میڈل دلایا بلکہ عالمی ریکارڈ بھی ان کے نام کر دیا۔

Express News

پاکستان ٹینس فیڈریشن کیلیے 2025 اسکی کھیل کی ترقی کا کامیاب سال ثابت ہوا

پاکستان شوٹنگ فیڈریشن کے مطابق ایشین شاٹ گن چیمپین شپ نئے فارمیٹ کے تحت منعقد کی جا رہی ہے اسی وجہ سے کرنل فرخ ندیم کا قائم کردہ یہ اسکور نیا ورلڈ ریکارڈ تسلیم کیا جائے گا۔

اس تاریخی کامیابی پر کھیلوں کے حلقوں اور شائقین کی جانب سے کرنل فرخ ندیم کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔

 
