کراچی کے علاقے صدر ایم اے جناح روڈ پر گل پلازہ میں آتشزدگی کے بعد ایس بی سی اے حکام نے ساتھ میں قائم رمپا پلازہ کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے سیل کردیا۔
سندھ بلڈنگ کنڑول اتھارٹی نے رمپا پلازہ کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری کر دیا۔
ایس بی سی اے حکام کا کہناہے کہ گل پلازہ میں آتشزدگی کے بعد گرنے والے ملبے سے رمپا پلازہ کے ساختی ستون شدید متاثر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے رمپا پلازہ کے نقصان زدہ اور خطرناک حصے کے استعمال پر فوری مکمل پابندی عائد کردی گئی ہے۔
ایس بی سی اے کے مطابق متاثرہ اسٹرکچر سے غیر محفوظ عناصر فوری ہٹائے جائے اور مرمت کرائی جائے، مرمتی اور مضبوطی کا تمام کام صرف مستند اسٹرکچرل انجینئر کی نگرانی میں کرایا جائے۔
ایس بی سی اے حکام کا کہنا تھا کہ عمارت اس وقت تک استعمال نہیں ہوسکے گی جب تک مجاز اتھارٹی اسے محفوظ قرار نہ دے جبکہ رمپا پلازہ میں کسی بھی قسم کی سرگرمی بغیر اجازت جاری رہی تو سخت ایکشن لیا جائے گا اور خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔