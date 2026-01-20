ایس بی سی اے نے گل پلازہ کے ساتھ قائم رمپا پلازہ کو غیر محفوظ قرار دے کر سیل کر دیا

عمارت اس وقت تک استعمال نہیں ہوسکے گی جب تک مجاز اتھارٹی اسے محفوظ قرار نہ دے، سندھ بلڈنگ کنڑول اتھارٹی

ویب ڈیسک January 21, 2026
کراچی کے علاقے صدر ایم اے جناح روڈ  پر گل پلازہ میں آتشزدگی کے بعد ایس بی سی اے حکام نے ساتھ میں قائم رمپا پلازہ کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے سیل کردیا۔

سندھ بلڈنگ کنڑول اتھارٹی نے رمپا پلازہ کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری کر دیا۔

ایس بی سی اے حکام کا کہناہے کہ گل پلازہ میں آتشزدگی کے بعد گرنے والے ملبے سے رمپا پلازہ کے ساختی ستون شدید متاثر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے رمپا پلازہ کے نقصان زدہ اور خطرناک حصے کے استعمال پر فوری مکمل پابندی عائد کردی گئی ہے۔

Express News

گل پلازہ کا 40 فیصد حصہ منہدم، شاپنگ کیلئے مشہور عمارت کی دردناک کہانی

ایس بی سی اے کے مطابق متاثرہ اسٹرکچر سے غیر محفوظ عناصر فوری ہٹائے جائے اور مرمت کرائی جائے، مرمتی اور مضبوطی کا تمام کام صرف مستند اسٹرکچرل انجینئر کی نگرانی میں کرایا جائے۔

ایس بی سی اے حکام  کا کہنا تھا کہ عمارت اس وقت تک استعمال نہیں ہوسکے گی جب تک مجاز اتھارٹی اسے محفوظ قرار نہ دے جبکہ رمپا پلازہ میں کسی بھی قسم کی سرگرمی بغیر اجازت جاری رہی تو سخت ایکشن لیا جائے گا اور خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔
