بگ بیش میچ کے دوران اسٹیڈیم کے باہر آگ بھڑک اٹھی

اس وقت میدان میں بابراعظم اور اسٹیون اسمتھ جیسے کرکٹرز موجود تھے

January 21, 2026
بگ بیش میچ کے دوران پرتھ اسٹیڈیم کے باہر آگ بھڑک اٹھی، اس وقت میدان میں بابراعظم اور اسٹیون اسمتھ جیسے کرکٹرز موجود تھے۔

 یہ واقعہ سڈنی سکسرز اور پرتھ اسکورچرز میں مقابلے کے 15 ویں اوور میں پیش آیا جب اچانک اوپٹس اسٹیڈیم کے باہر موجود جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے اٹھنے والا دھواں اتنا گہرا تھا کہ گراؤنڈ میں بھی پھیل گیا۔

 فائر الارم سے تماشائی بھی گھبرا گئے، تاہم میچ بدستور جاری رہا ، البتہ توجہ کرکٹ ایکشن سے ہٹ کر دھویں پر مرکوز ہوگئی، اسٹیڈیم اسٹاف اور سیکیورٹی موقع پر پہنچ گئی، جلد ہی آگ پر قابو پالیا گیا۔

 کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، آگ لگنے کی مختلف وجوہات بیان کی جارہی ہیں۔
