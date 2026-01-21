سخت موسمی حالات کے باوجود این ایل سی ملک میں تجارتی سرگرمیوں کے فروغ  کیلئے کوشاں

پاک چائنا بارڈر پرجدید سہولیات کے باعث سخت موسمی حالات کے باوجود تجارتی حجم میں اضافہ ریکارڈ

ویب ڈیسک January 21, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سخت موسمی حالات کے باوجود این ایل سی ملک میں تجارتی سرگرمیوں کے فروغ  کیلئے کوشاں ہے۔

پاک چائنا بارڈر پر جدید سہولیات کے باعث سخت موسمی حالات کے باوجود تجارتی حجم میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دسمبر میں این ایل سی ڈرائی پورٹ سوست سے 12ہزار میٹرک ٹن سامان کی درآمدی برآمدی خدمات فراہم کیں۔

جنوری 2026 کے دو ہفتوں میں 4860 میٹرک ٹن سے زائد درآمدی برآمدی کنٹینرزکی کلیئرنس کی گئی۔ این ایل سی اور چینی اداروں کے اشتراک سے دور دراز علاقوں اور وسطی ایشیا میں بھی سامان کی ترسیل جاری ہے۔

سوست ڈرائی پورٹ تجارتی و معاشی فروغ کے ساتھ گلگت بلتستان کیلئے روزگار کا مستقل بھی ذریعہ بن گئی۔ این ایل سی  ڈرائی پورٹ سوست شدید موسمی حالات اور برفباری کے باوجود مکمل فعال ہے، سال بھر تجارت کو یقینی بنانے کیلئے این ایل سی کی جانب سے جدید انفراسٹرکچرکی تعمیر کی گئی۔

تجارت کی رفتار بڑھانے کیلئے این ایل سی نے جدید اسکینرز بھی نصب کردیے ہیں جبکہ سوست ڈرائی پورٹ پر وزن کے کانٹوں کی تنصیب اور سامان کی حفاظت کیلئے گوداموں میں بھی توسیع کی گئی۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر 2 میں وکی کوشل بھی رنویر سنگھ کے ساتھ نظر آئیں گے؟ 

دھرندھر 2 میں وکی کوشل بھی رنویر سنگھ کے ساتھ نظر آئیں گے؟ 

 Jan 21, 2026 11:28 AM |
شیفالی کی اچانک موت دل کے دورے سے نہیں ہوئی بلکہ کالے جادو سے ہوئی؛ شوہر کا انکشاف

شیفالی کی اچانک موت دل کے دورے سے نہیں ہوئی بلکہ کالے جادو سے ہوئی؛ شوہر کا انکشاف

 Jan 21, 2026 12:55 AM |
مشہور کامیڈین ذاکر خان کا اچانک طویل رخصت کا اعلان، ویڈیو کلپ وائرل

مشہور کامیڈین ذاکر خان کا اچانک طویل رخصت کا اعلان، ویڈیو کلپ وائرل

 Jan 20, 2026 11:48 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں مسلح افراد نے نجی بینک میں داخل ہوکر عملے کو یرغمال بنایا اور گارڈ کو قتل کردیا

Express News

وزیراعظم ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کیلئے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے، ٹرمپ سے ملاقات متوقع

Express News

خیبرپختونخوا میں ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت اساتذہ کے بڑے پیمانے پر تبادلے

Express News

لاہور کو دو اضلاع میں تقسیم کرنے کی منظوری

Express News

سانحہ گل پلازہ کے بعد تجارتی و رہائشی عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کروانے کیلیے 3 دن کا الٹی میٹم

Express News

سانحہ گل پلازہ کے متاثرہ تاجروں کو صدر پارکنگ پلازہ میں جگہ دی جائے، گورنر سندھ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو