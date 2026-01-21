19 ویں بلڈ ایشیا انٹرنیشنل نمائش کل سے ایکسپو سینٹر کراچی میں شروع ہوگی

کراچی:
19 ویں بلڈ ایشیا انٹرنیشنل نمائش 2026 ایکسپو سینٹر کراچی میں 22 تا 24 جنوری منعقد ہوگی۔
یہ شاندار نمائش ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈویلپرز اور ایس آئی ایف سی کی معاونت میں منعقد ہوگی جس میں 25,000 سے زائد تجارتی وفود شرکت کریں گے، جن میں بلڈرز، ڈویلپرز، کنٹریکٹرز، آرکیٹیکٹس، انجینئرز اور صنعتی ماہرین شامل ہیں۔
نمائش میں تعمیراتی مشینری، بلڈنگ میٹریلز، اسٹیل، ماربل، سیمنٹ، کیمیکلز اور الیکٹریکل و مکینیکل سلوشنز پیش کیے جائیں گے، بلڈ ایشیا میں تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس پراپ ٹیک کنونشن کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔
کانفرنس میں اسمارٹ سٹیز، ڈیجیٹل کنسٹرکشن، گرین بلڈنگز اور جدید تعمیراتی ٹیکنالوجیز پر ماہرین کی تقاریر و پینل مباحثے ہونگے، نمائش میں کراچی کی ٹاپ 10 یونیورسٹیاں اپنے ریسرچ اور انوویشن منصوبے پیش کریں گی۔
ایس آئی ایف سی پاکستان کے صنعتی شعبے کو مضبوط بنانےاور جدید صنعتوں کے قیام میں کلیدی اور قابلِ ستائش کردار ادا کر رہی ہے۔
ایس آئی ایف سی کی جدت پسند اور فیصلہ کن معاونت صنعتی شعبے کو نئی رفتار دے رہی ہے اور پاکستان کی صنعت کو عالمی معیار پر استوار کر رہی ہے۔
پاکستان صنعتی شعبہ میں جدت، سرمایہ کاری اور پیداواری صلاحیت کے ذریعے خطے میں اپنی مضبوط اور مستحکم شناخت قائم کر رہا ہے۔
پاکستان کے صنعتی شعبہ میں بڑھتی ہوئی صلاحیت، جدت انگیز پیش رفت اور سرمایہ کاری کی کشش عالمی دلچسپی کا محور بنتی جا رہی ہے۔