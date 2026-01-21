اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سےمتعلق صدارتی آرڈیننس، التوا کیخلاف درخواست پر حکومت سے جواب طلب

اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق صدارتی آرڈیننس اور التواء کے خلاف درخواست پر وفاق اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا جبکہ عدالت نے اسی نوعیت کی جماعت اسلامی کے کیس کے ساتھ درخواست کو یکجا کردیا.
اسلام آباد ہائیکورٹ جسٹس محمد اعظم خان نے مرکزی مسلم لیگ کی درخواست پر سماعت کی، درخواست گزار انعام الرحمن کمبوہ اپنے وکیل اشفاق احمدکھرل کے کیساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔
وکیل نے دلائل دیے کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا صدارتی آرڈیننس چیلنچ کیاہے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی اولین ترجیح ہوناچاہیے، شیڈول کا اعلان کیا گیا کاغذات بھی جمع ہوئے، تمام ریکوائرمنٹ پوری ہونے کے باوجود الیکشن ملتوی کردیے گئے.
درخواستگزار وکیل نے کہا کہ اسلام آبادمیں چوتھی مرتبہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کیاگیایے، عدالت صدراتی آرڈیننس کالعدم قرار دیکر سلام آبادمیں بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیا جائے۔
عدالت نے وفاق اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت27 جنوری تک ملتوی کردی.