کینیڈا نے گرین لینڈ کے معاملے پر امریکا کی جانب سے ممکنہ ٹیرف عائد کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔
ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی نے کہا کہ گرین لینڈ سے متعلق کسی بھی قسم کے ٹیرف ناقابل قبول ہیں اور کینیڈا اس معاملے پر گرین لینڈ اور ڈنمارک کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔
مارک کارنی نے کہا کہ موجودہ عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور دنیا طاقتور ممالک کے درمیان مقابلے کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ ان کے مطابق اب معاشی انضمام اور تجارت کو دباؤ ڈالنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
کینیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اگر ممالک مذاکرات کی میز پر موجود نہیں ہوں گے تو فیصلے ان پر مسلط کیے جائیں گے۔
انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ باہمی احترام اور مکالمے کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جائے تاکہ عالمی عدم استحکام سے بچا جا سکے۔