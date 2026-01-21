گرین لینڈ پر امریکی ٹیرف ناقابل قبول، کینیڈا کھل کر سامنے آگیا

مارک کارنی نے کہا کہ موجودہ عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے

ویب ڈیسک January 21, 2026
facebook whatsup

کینیڈا نے گرین لینڈ کے معاملے پر امریکا کی جانب سے ممکنہ ٹیرف عائد کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔

ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی نے کہا کہ گرین لینڈ سے متعلق کسی بھی قسم کے ٹیرف ناقابل قبول ہیں اور کینیڈا اس معاملے پر گرین لینڈ اور ڈنمارک کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔

مارک کارنی نے کہا کہ موجودہ عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور دنیا طاقتور ممالک کے درمیان مقابلے کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ ان کے مطابق اب معاشی انضمام اور تجارت کو دباؤ ڈالنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

امریکی جنگی طیارے گرین لینڈ کیوں پہنچے؟ وجہ سامنے آگئی

Express News

ٹرمپ کا بڑا دفاعی قدم، امریکا کے جنگی طیارے گرین لینڈ پہنچنا شروع

Express News

ٹرمپ نے گرین لینڈ پر امریکی قبضے اور پرچم لہرانے کی اے آئی تصویر جاری کردی

کینیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اگر ممالک مذاکرات کی میز پر موجود نہیں ہوں گے تو فیصلے ان پر مسلط کیے جائیں گے۔

انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ باہمی احترام اور مکالمے کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جائے تاکہ عالمی عدم استحکام سے بچا جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر 2 میں وکی کوشل بھی رنویر سنگھ کے ساتھ نظر آئیں گے؟ 

دھرندھر 2 میں وکی کوشل بھی رنویر سنگھ کے ساتھ نظر آئیں گے؟ 

 Jan 21, 2026 11:28 AM |
شیفالی کی اچانک موت دل کے دورے سے نہیں ہوئی بلکہ کالے جادو سے ہوئی؛ شوہر کا انکشاف

شیفالی کی اچانک موت دل کے دورے سے نہیں ہوئی بلکہ کالے جادو سے ہوئی؛ شوہر کا انکشاف

 Jan 21, 2026 12:55 AM |
مشہور کامیڈین ذاکر خان کا اچانک طویل رخصت کا اعلان، ویڈیو کلپ وائرل

مشہور کامیڈین ذاکر خان کا اچانک طویل رخصت کا اعلان، ویڈیو کلپ وائرل

 Jan 20, 2026 11:48 PM |

متعلقہ

Express News

ٹرمپ نے چین کو بھی ’بورڈ آف پیس‘ میں شمولیت کی دعوت دیدی

Express News

برطانیہ؛ کم عمر جوڑے کا نکاح پڑھانے والے امام مسجد کو قید کی سزا

Express News

متحدہ عرب امارات ٹرمپ کے ’غزہ بورڈ آف پیس‘ میں شامل ہونے والا پہلا مسلم ملک بن گیا

Express News

غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے انکار؛ ٹرمپ کی فرانسیسی صدر کو عہدے سے ہٹانے کی دھمکی

Express News

ایلون مسک ’ریان ایئر‘ خریدنے کیلیے تیار؛ سوشل میڈیا صارفین سے رائے مانگ لی

Express News

میلے میں جھولا ٹوٹنے سے 14 بچے زخمی، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو