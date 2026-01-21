کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیراعظم کیساتھ ورلڈ اکنامک فورم میں انٹری، تصاویر وائرل

تعلقات منظر عام پر آنے کے بعد پہلی بار اس جوڑے کو کسی بڑے فورم پر ساتھ دیکھا گیا

ویب ڈیسک January 21, 2026
امریکی پاپ گلوکارہ کیٹی پیری نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر بوائے فرینڈ جسٹن ٹروڈو کے ساتھ انٹری کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوگئیں۔ 

پاپ اسٹار کیٹی پیری نے اپنے بوائے فرینڈ اور کینیڈا کے سابق وزیرِاعظم جسٹن ٹروڈو کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کی۔

جوڑے کے درمیان رومانوی تعلقات کی خبریں پہلی بار 2025 میں اس وقت سامنے آئیں جب انہیں مونٹریال میں ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔

جس کے بعد کیٹی پیری نے بھی تصاویر شیئر کرکے اس تعلق کی تصدیق کی، اس کے بعد سے دونوں نے اپنی ذاتی زندگی کو زیادہ تر نجی رکھا، تاہم کبھی کبھار اہم تقاریب میں ایک ساتھ نظر آتے رہے ہیں۔

کیٹی پیری اور جسٹن ٹروڈو کے تعلقات منظرِ عام پر آنے کے بعد پہلی بار اس جوڑے کو کسی بڑے فورم پر ساتھ دیکھا گیا۔ 

Express News

گلوکارہ کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ رومانوی تصاویر وائرل

اس موقع پر کینیڈا کے سابق وزیراعظم نے اجلاس سے خطاب میں بھی کیا جس میں انہوں نے بدلتے ہوئے عالمی حالات اور سفارت کاری و تعاون کی اہمیت پرکھل کر گفتگو کی۔ 

ان کا کہنا تھا کہ دوسری جنگِ عظیم کے خاتمے کے بعد دنیا نے جو 80 سال کا استحکام اور خوشحالی دیکھی، وہ اب ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، وہ دور گزرچکا ہے اور اب ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہورہے ہیں۔ 

کیٹی پیری اور جسٹن ٹروڈو کی فورم میں ایک ساتھ انٹری کی ویڈیوز بھی ریکارڈ کی گئی اور ان کی تصاویر اور ویڈیوز دونوں ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں جس پر صارفین کی جانب سے دلچسپ تبصرے کیے جارہے ہیں۔ 

واضح رہے کہ کیٹی پیری کی اپنے سابق منگیتر اورلینڈو بلوم سے ایک بیٹی ہیں جب کہ جسٹن ٹروڈو کی سابقہ اہلیہ سوفی گریگوائر ٹروڈوسے 3 بچے ہیں۔ 
