دبئی کے اسلامی امور اور فلاحی سرگرمیوں کے محکمے (IACAD) نے 50 اعلیٰ کارکردگی دکھانے والی خواتین طلبہ کو تعلیمی کامیابی پر انعام کے طور پر خاندان کے ساتھ عمرہ کی زیارت کروانے کا اہتمام کیا۔ یہ انعام دائرۂ کار "Year of the Family 2026" کے تحت دیا گیا۔
یہ طلبہ دبئی کے مختلف کمیونٹی سینٹرز سے منتخب کی گئیں، جن میں المظہر اسلامک کلچرل سینٹر، امہ الشیف اسلامک کلچرل سینٹر اور ندالشیبا وویمنز سینٹر کے طالبات شامل ہیں۔ عمرہ کے سفر میں طلبہ اپنے مرد سرپرستوں کے ہمراہ جائیں گی۔
محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل احمد درویش المحیری نے کہا کہ یہ اقدام تعلیم میں نمایاں کامیابی، خاندان کی معاونت اور روحانی ترقی کو یکجا کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی کوشش طلبہ میں تعلیم کے لیے عزم اور مستقل مزاجی کو فروغ دیتی ہے اور خواتین میں مثبت کردار کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔
احمد المحیری نے بتایا کہ محکمہ مستقبل میں بھی ایسے اقدامات کرے گا جو تعلیمی کامیابی، خواتین کی بااختیاری، خاندان کی مضبوطی اور اسلامی اقدار کو فروغ دیں، تاکہ معاشرے میں باعلم اور مثبت کردار ادا کرنے والی خواتین پیدا ہوں۔