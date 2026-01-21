راولپنڈی؛ بااثر افراد کے رکشہ ڈرائیور پر بہیمانہ تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی

پولیس نے مقدمہ درج کرکے دو افراد کو گرفتار کرلیا، مزید کی تلاش میں چھاپے جاری

ویب ڈیسک January 21, 2026
facebook whatsup
راولپنڈی:

بااثر  کے رکشہ ڈرائیور پر بہیمانہ تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق تھانہ کلرسیداں کی حدود میں دھان گلی ہائی وے پر بااثر ملزمان کی جانب سے رکشہ ڈرائیور پر شدید تشدد کا واقعہ پیش آیا، جس کی ویڈیو منظر عام پر آگئی۔ ویڈیو میں 3 سے 4 افراد کو رکشہ ڈرائیور کو بے دردی سے پیٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دوران رکشہ ڈرائیور زمین پر گر جاتا ہے جس کے بعد بھی اسے مسلسل مارا جاتا رہا۔

ویڈیو میں ایک شخص کو نوجوان رکشہ ڈرائیور کو مارنے کی ہدایات دیتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے جب کہ ملزمان میں سے ایک خود تشدد کی وڈیو بھی بناتا رہا۔ واقعے کے بعد سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی نے سنگین صورتحال کا نوٹس  لیا۔

پولیس کے مطابق تھانہ کلرسیداں نے سرقہ بالجبر کے جرم میں 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جس کے مطابق ملزمان رکشہ ڈرائیور سے 37 ہزار روپے نقدی اور موبائل فون بھی لوٹ کر لے گئے تھے۔ مقدمے میں نامزد گلفراز وغیرہ 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

ایس ایچ او عاقب رزاق کی سربراہی میں دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کو بھی جلد گرفتار کیا جائے گا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیراعظم کیساتھ ورلڈ اکنامک فورم میں انٹری، تصاویر وائرل

کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیراعظم کیساتھ ورلڈ اکنامک فورم میں انٹری، تصاویر وائرل

Jan 21, 2026 02:09 PM |
عظمیٰ بخاری کا مریم نواز کے حُسن پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب

عظمیٰ بخاری کا مریم نواز کے حُسن پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب

 Jan 21, 2026 12:34 PM |
’بےہودہ بہنیں‘، صبور علی کو سجل علی کی سالگرہ کی تصاویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

’بےہودہ بہنیں‘، صبور علی کو سجل علی کی سالگرہ کی تصاویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

 Jan 21, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں مسلح افراد نے نجی بینک میں داخل ہوکر عملے کو یرغمال بنایا اور گارڈ کو قتل کردیا

Express News

وزیراعظم ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کیلئے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے، ٹرمپ سے ملاقات متوقع

Express News

خیبرپختونخوا میں ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت اساتذہ کے بڑے پیمانے پر تبادلے

Express News

لاہور کو دو اضلاع میں تقسیم کرنے کی منظوری

Express News

سانحہ گل پلازہ کے بعد تجارتی و رہائشی عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کروانے کیلیے 3 دن کا الٹی میٹم

Express News

سانحہ گل پلازہ کے متاثرہ تاجروں کو صدر پارکنگ پلازہ میں جگہ دی جائے، گورنر سندھ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو