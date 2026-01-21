لوگوں نے آگ سے بچنے کے لیے چھت کا رخ کیا، مگر دروازے پر تالا تھا، کے ایم سی فائر آفیسر

جس وقت آگ لگی تب مارکیٹ بند ہونے کا وقت تھا، اس لیے بیشتر دروازے بند کیے جا چکے تھے، ظفر خان

ویب ڈیسک January 21, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کے ایم سی کے فائر آفیسر نے انکشاف کیا ہے کہ گل پلازہ میں آتشزدگی کے دوران لوگوں نے چھت کی طرف جانے کی کوشش کی تاہم چھت پر جانے والے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔

گل پلازہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران فائر آفیسر ظفر خان نے بتایا کہ جس وقت آگ لگی تب مارکیٹ بند ہونے کا وقت تھا، اس لیے بیشتر دروازے بند کیے جا چکے تھے۔

انہوں نے بتایا کہ جب ابتداء میں اطلاع ملی تو تین فائر ٹینڈرز کو بیک وقت بھیجا گیا تھا، فائر ٹینڈر کا حجم زیادہ تھا اور سڑک تنگ تھی۔ دکانداروں کی افراتفری کی وجہ سے ریسکیو آپریشن متاثر ہوا، ہر دکاندار فائر فائٹر سے پائپ کھینچ رہا تھا کہ ہماری دکان کی آگ بجھاؤ۔

ظفر خان نے بتایا کہ کے ایم سی نے جب  فائر سیفٹی آڈٹ کیا تھا تب یہ معلوم ہوا تھا کہ محض 5 فیصد عمارتوں میں سیفٹی سسٹم ہے، ہنگامی اخراج کے راستے نہیں اور آگ بجھانے کے آلات بھی عمارتوں میں نہیں ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

سانحہ گل پلازہ، اموات کی تعداد 29 ہوگئی؛ لاپتا افراد کی تلاش تک ملبہ نہیں اٹھایا جاسکتا، ڈی سی ساؤتھ

Express News

ایس بی سی اے نے گل پلازہ کے ساتھ قائم رمپا پلازہ کو غیر محفوظ قرار دے کر سیل کر دیا

Express News

اگر گیٹ بند تھے تو اتنے سارے لوگ کیسے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، صدر گل پلازہ

انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے تمام اداروں کی ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں اور فائر فائٹنگ کی ٹیم اب بھی ہیٹ کے باوجود کام کر رہی ہے، دو مقامات پر کولنگ کا عمل اب بھی جاری ہے، کل بھی ہماری ٹیموں نے سرچنگ کرکے دو لاشیں نکالی تھیں۔

ظفر خان نے کہا کہ عمارت کا ایک حصہ کلیئر ہوا ہے جبکہ دو باقی ہیں، آج ان دو مقامات پر سرچنگ ہوگی جہاں گزشتہ روز نہیں ہوئی اور کوشش ہوگی کہ لوگ جو ملبے تلے تھے انہیں نکالا جائے۔

کے ایم سی کے فائر آفیسر کا کہنا تھا کہ کل بھی جو اسٹرکچر مضبوط ہے وہاں ٹیموں کو بھیجا تھا اور آج بھی جہاں تک فائر فائٹرز جا سکتے ہیں وہاں انہیں بھیج رہے ہیں۔ عمارت کے گر جانے والے حصے سے ملبے کو بھی سرچ کیا جائے گا اور ملبے کو بھی باریک بینی سے چیک کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیراعظم کیساتھ ورلڈ اکنامک فورم میں انٹری، تصاویر وائرل

کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیراعظم کیساتھ ورلڈ اکنامک فورم میں انٹری، تصاویر وائرل

Jan 21, 2026 02:09 PM |
عظمیٰ بخاری کا مریم نواز کے حُسن پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب

عظمیٰ بخاری کا مریم نواز کے حُسن پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب

 Jan 21, 2026 12:34 PM |
’بےہودہ بہنیں‘، صبور علی کو سجل علی کی سالگرہ کی تصاویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

’بےہودہ بہنیں‘، صبور علی کو سجل علی کی سالگرہ کی تصاویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

 Jan 21, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں مسلح افراد نے نجی بینک میں داخل ہوکر عملے کو یرغمال بنایا اور گارڈ کو قتل کردیا

Express News

وزیراعظم ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کیلئے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے، ٹرمپ سے ملاقات متوقع

Express News

خیبرپختونخوا میں ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت اساتذہ کے بڑے پیمانے پر تبادلے

Express News

لاہور کو دو اضلاع میں تقسیم کرنے کی منظوری

Express News

سانحہ گل پلازہ کے بعد تجارتی و رہائشی عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کروانے کیلیے 3 دن کا الٹی میٹم

Express News

سانحہ گل پلازہ کے متاثرہ تاجروں کو صدر پارکنگ پلازہ میں جگہ دی جائے، گورنر سندھ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو