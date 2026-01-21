پاکستان مخالف بالی ووڈ فلم ’بارڈر 2‘ پر جاوید اختر کی شدید تنقید

بالی ووڈ نیا مواد تخلیق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے، جاوید اختر

ویب ڈیسک January 21, 2026
facebook whatsup

پاکستان کی مخالفت میں اندھا بالی ووڈ نیا مواد تخلیق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا، پرانی فلموں اور گانوں پر ہی اکتفا کرنے پر اپنے ہی لوگ تنقید کرنے لگے۔

حال ہی میں بالی ووڈ کے مشہور نغمہ نگار اور شاعر جاوید اختر نے پاکستان مخالف فلم ’بارڈر 2‘ بنانے والوں پر سخت تنقید کی ہے۔

بھارتی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جاوید اختر نے کہا کہ جب اصل گانے غیر معمولی کامیابی حاصل کر چکے ہوں تو انہیں نئے انداز میں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ان کے مطابق فلم سازوں کو یا تو نئے اور معیاری نغمات تخلیق کرنے چاہئیں یا یہ تسلیم کرلینا چاہیے کہ وہ ماضی جیسا معیار برقرار نہیں رکھ سکتے۔

انہوں نے واضح کیا کہ اسی سوچ کے تحت انہوں نے ’بارڈر 2‘ کے لیے لکھنے سے انکار کیا۔

مزید پڑھیں

Express News

سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، جاوید اختر اپنی ہی وائرل ویڈیو پر برہم

Express News

پردے کا سخت مخالف ہوں، جاوید اختر کا نقاب کھینچنے کے معاملے پر ردعمل سامنے آگیا

یاد رہے کہ 1997 میں ریلیز ہونے والی فلم بارڈر کے گیت جاوید اختر ہی نے تحریر کیے تھے، اسی وجہ سے سیکوئل کے لیے بھی ان سے رابطہ کیا گیا، تاہم انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔

جاوید اختر کا کہنا ہے کہ پرانے گیتوں کو دوبارہ استعمال کرنا تخلیقی دیوالیہ پن کے مترادف ہے۔

جاوید اختر نے فلموں میں گانوں کو ری میک کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ جو ماضی کا حصہ بن چکا ہے، اسے وہیں رہنے دینا چاہیے۔

ان کے مطابق نئی فلمیں بن رہی ہیں تو موسیقی بھی نئی ہونی چاہیے، نہ کہ ماضی کی کامیابیوں پر انحصار کیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیراعظم کیساتھ ورلڈ اکنامک فورم میں انٹری، تصاویر وائرل

کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیراعظم کیساتھ ورلڈ اکنامک فورم میں انٹری، تصاویر وائرل

Jan 21, 2026 02:09 PM |
عظمیٰ بخاری کا مریم نواز کے حُسن پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب

عظمیٰ بخاری کا مریم نواز کے حُسن پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب

 Jan 21, 2026 12:34 PM |
’بےہودہ بہنیں‘، صبور علی کو سجل علی کی سالگرہ کی تصاویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

’بےہودہ بہنیں‘، صبور علی کو سجل علی کی سالگرہ کی تصاویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

 Jan 21, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

آپ نے کراچی کو تباہ و برباد کرکے رکھدیا؛ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر رو پڑیں

Express News

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

Express News

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

Express News

مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

Express News

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

Express News

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو