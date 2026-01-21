انگلینڈ کے لیجنڈری سابق فٹبال اسٹار سر ڈیوڈ بیکہم کے بیٹے نے والدین پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان سے صلح نہیں کرنا چاہتا جب کہ اس بیان پر فٹبالر کا رد عمل بھی سامنے آگیا ہے۔
دنیا کے معروف فٹبالر ڈیوڈ بیکہم اور ان کی اہلیہ فیشن ڈیزائنر وکٹوریا بیکہم اپنے بڑے بیٹے بروکلن بیکہم کی وجہ سے آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔
رواں سال کے آغاز میں ڈیوڈ بیکہم نے خاندانی اختلافات کو بھلاکر نفرت کو محبت میں بدلتے ہوئے اپنے بیٹے سے صلح کرنے کا آغاز کیا اور جب انہیں برطانوی حکومت کی جانب سے انہیں ’سر‘ کا خطاب دیا گیا تو انہوں نے اس خوشی کے موقع پر اپنے تمام خاندان کو یاد رکھا۔
پیر کی رات بروکلن بیکہم نے انسٹاگرام پرایک طویل پوسٹ میں اپنے والدین ڈیوڈ بیکہم اور وکٹوریہ بیکہم کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور تفصیل سے تعلقات میں کشیدگی کی وجوہات بیان کیں۔
26 سالہ بروکلن بیکہم نے ایک طویل انسٹاگرام بیان میں اپنے والدین، ڈیوڈ اور وکٹوریہ بیکہم، پر الزام لگایا کہ وہ خاندان سے متعلق بیانیے کو کنٹرول کرتے رہے اور ان کی شادی میں مداخلت کی کوشش کی۔
اپنی پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے خاندان سے مفاہمت نہیں چاہتا اور اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے لیے کھڑا ہوا ہوں۔
جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آیا اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں یہ شکایتیں سوشل میڈیا کے بجائے اپنے والدین سے کرنی چاہیے تھیں اور اپنے والدین کے خلاف شکوے شکایتوں پر مشتمل ایک سوشل میڈیا پوسٹ ہر جدید والدین کا بدترین خواب ہے۔
بعد ازاں، عالمی شہرت یافتہ فٹبالر ڈیوڈ بیکہم نے بیٹے کی پوسٹ پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ والدین کو اپنے بچوں کو غلطیاں کرنے کی اجازت دینی چاہیے کیوں کہ بعض اوقات بچے خود اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔
تنازع کی شروعات
بروکلن بیکہم کا کہنا تھا کہ 2022 میں ہونے والی ان کی شادی کے دوران اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہوا جب وکٹوریہ بیکہم نے تقریب سے کچھ ہی دن پہلے نکولا کے عروسی لباس کو ڈیزائن کرنے کا منصوبہ منسوخ کر دیا جب کہ مجھ پر اپنے نام کے حقوق حوالے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔
بروکلن نے دعویٰ کیا کہ ان کی والدہ نے نکولا کے ساتھ ان کا پہلا ڈانس ہائی جیک کر لیا، جسے انہوں نے توہین آمیز لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ڈانس کئی ہفتے پہلے سے طے شدہ تھا اور ایک رومانوی گانے پر ہونا تھا۔
بروکلن نے یہ بھی الزام لگایا کہ شادی سے چند ہفتے قبل ان کے والدین نے ان پر بار بار دباؤ ڈالا اور رشوت دینے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے نام کے حقوق سے دستبردار ہو جائیں۔