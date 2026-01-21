لاہور میں سابق ایکسائز ملازم کا قتل، تفتیش کا دائرہ کار وسیع

رانا آفتاب کو 19جنوری کو نجی سوسائٹی میں فائرنگ کرکے قتل کر دیا گیا تھا

ویب ڈیسک January 21, 2026
لاہور:

چوہنگ کے علاقے میں سابق ایکسائز ملازم رانا آفتاب کے قتل کے معاملے پر پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔

تفتیشی ذرائع کے مطابق گزشتہ سال جنوری میں نجی ٹیکسٹائل کے مینجر عمر کو بھی نامعلوم افراد نے فائرنگ کرکے قتل کر دیا تھا، عمر کو گھر سے فیکڑی جاتے وقت حملہ آوروں نے فائرنگ کرکے قتل کیا تھا۔ عمر کے قتل کے بعد رانا آفتاب نے نجی ٹیکسٹائل کو بطور مینجر جوائن کیا۔

Express News

لاہور میں سابق ایکسائز ملازم کو قتل کر دیا گیا

ذرائع کے مطابق رانا آفتاب اور عمر کا قتل مماثلت رکھتا ہے، دونوں کے قتل کے محرکات ایک ہی تو نہیں اس حوالے سے تفتیش میں پتا چل جائے گا۔

عمر کے قتل کا مقدمہ قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں درج ہوا تھا۔
