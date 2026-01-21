لاہور:
چوہنگ کے علاقے میں سابق ایکسائز ملازم رانا آفتاب کے قتل کے معاملے پر پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔
تفتیشی ذرائع کے مطابق گزشتہ سال جنوری میں نجی ٹیکسٹائل کے مینجر عمر کو بھی نامعلوم افراد نے فائرنگ کرکے قتل کر دیا تھا، عمر کو گھر سے فیکڑی جاتے وقت حملہ آوروں نے فائرنگ کرکے قتل کیا تھا۔ عمر کے قتل کے بعد رانا آفتاب نے نجی ٹیکسٹائل کو بطور مینجر جوائن کیا۔
ذرائع کے مطابق رانا آفتاب اور عمر کا قتل مماثلت رکھتا ہے، دونوں کے قتل کے محرکات ایک ہی تو نہیں اس حوالے سے تفتیش میں پتا چل جائے گا۔
عمر کے قتل کا مقدمہ قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں درج ہوا تھا۔