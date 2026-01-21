ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم اسٹار سے نواز دیا گیا

کینیڈین اداکارہ ریچل میک ایڈمز کو ہالی وڈ واک آف فیم پر ان کا ستارہ عطا کیا گیا جو ان کی دو دہائیوں پر محیط شاندار کیریئر کا ایک بڑا سنگ میل ہے۔
20 جنوری 2026 کو لاس اینجلس کے ہالی وڈ بلیوارڈ پر منعقد ہونے والی اس تقریب میں میک ایڈمز کے ہمراہ مشہور ہدایتکار سیم ریمی اور اداکار ڈومنال گلیسن بھی موجود تھے۔
2000 کی دہائی میں ’مین گرلز‘ اور ’دی نوٹ بک‘ جیسی فلموں سے معروف ہونے والی میک ایڈمز نے اپنے کیریئر میں بلاک بسٹر کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ایوارڈ یافتہ پرفارمنسز بھی پیش کی ہیں۔
میک ایڈمز نے اپنی تقریر میں ان شخصیات کو بھی خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ان کی زندگی اور کیریئر پر گہرا اثر ڈالا، جن میں آنجہانی ڈائین کیٹن بھی شامل ہیں، جنہیں انہوں نے اپنی رہنما اور دوست کے طور پر یاد کیا۔
اس اعزاز کے ساتھ میک ایڈمز کو نہ صرف ایک شاندار اداکارہ کے طور پر تسلیم کیا گیا بلکہ ان کے عالمی سطح پر دیرپا اثرات کو بھی سراہا گیا۔