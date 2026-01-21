حکومتی اقدامات سے بلوچستان میں ریلوے سفر محفوظ، جعفر ایکسپریس میں جدید سیکیورٹی انتظامات مکمل

ان اقدامات کی بدولت بلوچستان کے عوام کا ریلوے کے سفر پر اعتماد بحال ہو رہا ہے

ویب ڈیسک January 21, 2026
facebook whatsup
کوئٹہ:

حکومتی کاوشوں کے نتیجے میں بلوچستان میں ریلوے سفر کو محفوظ اور پُراعتماد بنا دیا گیا ہے۔ جعفر ایکسپریس میں جدید سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جس سے بلوچستان کے عوام کا ریلوے سفر پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔

وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کوئٹہ میں جعفر ایکسپریس کی سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس بی کے سی بوگی کو مؤثر اور اہم اقدام قرار دیا۔

وفاقی وزیر ریلوے نے جعفر ایکسپریس میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات پر پاک فوج اور ایف سی بلوچستان نارتھ کی پیشہ ورانہ کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر حکمت عملی کے باعث بلوچستان میں ریلوے سفر کو محفوظ بنایا گیا ہے۔

محمد حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس کو بلوچستان کے مسافروں کے لیے محفوظ، پُراعتماد اور تسلی بخش بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے مسافروں کی جان و مال کے تحفظ کو حکومت اور پاک فوج کی اولین ترجیح قرار دیا۔

وفاقی وزیر ریلوے کے مطابق ریلوے ٹریکس کی 24 گھنٹے نگرانی، جدید کیمروں کی تنصیب اور ٹرین میں مناسب تعداد میں سیکیورٹی اسٹاف کی تعیناتی بھی یقینی بنائی گئی ہے۔ ان اقدامات کی بدولت بلوچستان کے عوام کا ریلوے کے سفر پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔

حکام کے مطابق پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کی مؤثر سیکیورٹی کے باعث بلوچستان میں سفری سہولیات کو فروغ مل رہا ہے، جبکہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے صوبے میں پائیدار امن کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خلیل الرحمان قمر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں پیشرفت

خلیل الرحمان قمر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں پیشرفت

 Jan 21, 2026 04:47 PM |
ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم اسٹار سے نواز دیا گیا

ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم اسٹار سے نواز دیا گیا

 Jan 21, 2026 04:34 PM |
ڈیوڈ بیکہم کے بیٹے نے ایسا کیا کیا؟ جسے والدین کا بدترین خواب کہا جارہا ہے

ڈیوڈ بیکہم کے بیٹے نے ایسا کیا کیا؟ جسے والدین کا بدترین خواب کہا جارہا ہے

 Jan 21, 2026 03:30 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں مسلح افراد نے نجی بینک میں داخل ہوکر عملے کو یرغمال بنایا اور گارڈ کو قتل کردیا

Express News

وزیراعظم ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کیلئے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے، ٹرمپ سے ملاقات متوقع

Express News

خیبرپختونخوا میں ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت اساتذہ کے بڑے پیمانے پر تبادلے

Express News

لاہور کو دو اضلاع میں تقسیم کرنے کی منظوری

Express News

سانحہ گل پلازہ کے بعد تجارتی و رہائشی عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کروانے کیلیے 3 دن کا الٹی میٹم

Express News

سانحہ گل پلازہ کے متاثرہ تاجروں کو صدر پارکنگ پلازہ میں جگہ دی جائے، گورنر سندھ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو