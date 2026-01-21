ٹی 20 ورلڈ کپ کا شیڈول کے مطابق انعقاد، بنگلادیش کے میچز کہاں کھیلے جائیں گے؟

آئی سی سی کی جانب سے یہ فیصلہ 21 جنوری بروز بدھ ہونے والی بورڈ میٹنگ کے بعد سامنے آیا

ویب ڈیسک January 21, 2026
facebook whatsup

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے آئندہ ماہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ شیڈول کے مطابق منعقد ہونے کی تصدیق کردی۔ جاری کیے جانے والے شیڈول کے مطابق بنگلادیش کے تمام میچز بھارت میں کھیلے جائیں گے۔

آئی سی سی کی جانب سے یہ فیصلہ 21 جنوری بروز بدھ ہونے والی بورڈ میٹنگ کے بعد سامنے آیا۔ ویڈیو کانفرنس میں بنگلادیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کے اپنے میچز بھارت سے سری لنکا منتقل کرنے کے مطالبے سے نمٹنے پر بحث کی گئی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آئی سی سی نے یہ فیصلہ سیکیورٹی سے متعلق تمام جائزوں کے بعد کیا جن میں بتایا گیا کہ بھارت میں بنگلادیشی کھلاڑیوں، میڈیا افراد، حکام اور مداحوں کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔

میٹنگ میں بتایا گیا کہ ٹورنامنٹ سے قریب سیکیورٹی خطرات کے بغیر وینیوز کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیا جانا مستقبل کے آئی سی سی ایونٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا اور ادارے کی غیر جانبداری پر سوال اٹھائے گا۔

آئی سی سی ترجمان کا بیان میں کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ ہفتوں میں آئی سی سی بی سی بی کے ساتھ رابطے میں تھا جس کا مقصد بنگلادیش کو بھارت میں ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے راضی کرنا تھا۔ جس کے لیے بنگلادیشی بورڈ کے ساتھ معلومات شیئر کی گئی جس کے مطابق بھارت میں بنگلادیشی ٹیم کوئی خطرہ نہیں تھا۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ ان تمام کوششوں کے باوجود بنگلادیشی بورڈ نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی اور ٹیم کی شرکت کا تعلق اپنے کھلاڑی کی ڈومیسٹک لیگ میں شمولیت سے بتایا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خلیل الرحمان قمر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں پیشرفت

خلیل الرحمان قمر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں پیشرفت

 Jan 21, 2026 04:47 PM |
ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم اسٹار سے نواز دیا گیا

ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم اسٹار سے نواز دیا گیا

 Jan 21, 2026 04:34 PM |
ڈیوڈ بیکہم کے بیٹے نے ایسا کیا کیا؟ جسے والدین کا بدترین خواب کہا جارہا ہے

ڈیوڈ بیکہم کے بیٹے نے ایسا کیا کیا؟ جسے والدین کا بدترین خواب کہا جارہا ہے

 Jan 21, 2026 03:30 PM |

متعلقہ

Express News

نیوزی لینڈ سے شکست؛ میدان میں ’گمبھیر ہائے ہائے‘ نعروں کی گونج، ویڈیو وائرل

Express News

بِگ بیش لیگ: بابر اعظم کا آؤٹ متنازع بن گیا

Express News

سابق کپتان شعیب ملک کا پی ایس ایل سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ

Express News

بابر اعظم اور اسٹیو اسمتھ میں تعلقات بدستور کشیدہ؟ کپتان نے واضح کردیا

Express News

ساف مینز فٹسال چیمپئن شپ: پاکستان اور نیپال کے درمیان میچ ڈرا

Express News

اسمتھ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں شاندار کارکردگی کے باوجود ورلڈکپ اسکواڈ سے باہر کیوں؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو