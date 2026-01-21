کیا واقعی فروری 2026 ’معجزاتی‘ مہینہ ہوگا؟

وائرل میسج میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مہینہ ایک ایسا نایاب مہینہ ہے جو 823 سال میں صرف ایک بار آتا ہے

ویب ڈیسک January 21, 2026
facebook whatsup

فروری 2026 کے قریب آتے ہی ایک وائرل پیغام ایک بار پھر سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں گردش کر رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ ایک ایسا نایاب مہینہ ہے جو 823 سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔

یہ پیغام عموماً نہایت سنسنی خیز انداز میں شیئر کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ فروری 2026 میں چار اتوار، چار پیر، چار منگل اور اسی طرح ہفتے کے تمام دن چار چار بار آئیں گے، اور آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے MiracleIn کہا جاتا ہے۔

کچھ ورژنز میں تو یہ بھی ہدایت دی جاتی ہے کہ ’معجزات‘ کے حصول کے لیے اس پیغام کو آگے ضرور بھیجیں۔

تاہم فیکٹ چیکرز اور کیلنڈر ماہرین کے مطابق یہ دعویٰ گمراہ کن ہے اور اس کے پیچھے موجود حساب کتاب نہایت سادہ ہے۔

فروری 2026 کوئی نایاب مہینہ کیوں نہیں؟

فروری 2026 میں 28 دن ہوں گے کیونکہ 2026 کوئی لیپ ایئر نہیں ہےاور 28 دن کا مطلب بالکل چار ہفتے ہیں یعنی: 28 ÷ 7 = 4۔

لہٰذا ایسے مہینے میں ہفتے کے تمام دن لازماً چار چار بار آتے ہیں، اور اس میں نہ تو کوئی معجزہ ہے، نہ ہی یہ کوئی صدیوں بعد ہونے والا واقعہ ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

 Jan 21, 2026 06:36 PM |
خلیل الرحمان قمر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں پیشرفت

خلیل الرحمان قمر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں پیشرفت

 Jan 21, 2026 04:47 PM |
ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم اسٹار سے نواز دیا گیا

ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم اسٹار سے نواز دیا گیا

 Jan 21, 2026 04:34 PM |

متعلقہ

Express News

کروڑوں کی جائیداد رکھنے والے خاموش بھکاری کی حیران کن کہانی

Express News

چاند پر رہائش کیلئے بُکنگ شروع، پیشگی ادائیگی کی رقم کا بھی اعلان

Express News

امریکا: دکان پر مشروب کیلئے رکنے والی خاتون نے ہزاروں ڈالر جیت لیے

Express News

برقع پوش خاتون کی بہادری نے ماں بچوں کی جان بچالی، ویڈیو وائرل

Express News

سری لنکا: کروڑوں ڈالر مالیت کا نایاب جامنی اسٹار سیفائر دریافت

Express News

سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ نایاب معدنیات سے مالا مال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو