فروری 2026 کے قریب آتے ہی ایک وائرل پیغام ایک بار پھر سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں گردش کر رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ ایک ایسا نایاب مہینہ ہے جو 823 سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔
یہ پیغام عموماً نہایت سنسنی خیز انداز میں شیئر کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ فروری 2026 میں چار اتوار، چار پیر، چار منگل اور اسی طرح ہفتے کے تمام دن چار چار بار آئیں گے، اور آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے MiracleIn کہا جاتا ہے۔
کچھ ورژنز میں تو یہ بھی ہدایت دی جاتی ہے کہ ’معجزات‘ کے حصول کے لیے اس پیغام کو آگے ضرور بھیجیں۔
تاہم فیکٹ چیکرز اور کیلنڈر ماہرین کے مطابق یہ دعویٰ گمراہ کن ہے اور اس کے پیچھے موجود حساب کتاب نہایت سادہ ہے۔
فروری 2026 کوئی نایاب مہینہ کیوں نہیں؟
فروری 2026 میں 28 دن ہوں گے کیونکہ 2026 کوئی لیپ ایئر نہیں ہےاور 28 دن کا مطلب بالکل چار ہفتے ہیں یعنی: 28 ÷ 7 = 4۔
لہٰذا ایسے مہینے میں ہفتے کے تمام دن لازماً چار چار بار آتے ہیں، اور اس میں نہ تو کوئی معجزہ ہے، نہ ہی یہ کوئی صدیوں بعد ہونے والا واقعہ ہے۔