عام ویکسین جو عمر بڑھنے کی رفتار میں کمی کرسکتی ہے

سائنس دانوں پر یہ انکشاف 3800 سے زائد افراد پر کی گئی ایک تحقیق میں ہوا

ویب ڈیسک January 22, 2026
سائنس دانوں کو ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ شِنگلز کی ویکسین نہ صرف وائرل انفیکشن بلکہ بوڑھے افراد میں حیاتیاتی عمر کو بھی سست کر سکتی ہے۔

یونیورسٹی آف سدرن کیلفورنیا کے محققین کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین (جو بوڑھے افراد کو باقاعدگی سے دی جاتی ہیں) شِنگلز سے بچاؤ کے علاوہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔

3800 سے زائد افراد پر کی گئی ایک تحقیق میں یہ انکشاف ہوا کہ ویکسین لگوانے والے افراد میں اُن لوگوں کے مقابلے میں حیاتیاتی بڑھاپے اور سوزش کی علامات نمایاں طور پر کم تھیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تھی۔

تحقیق کی سربراہ مصنفہ جنگ کی کِم کا کہناتھا کہ پس منظر میں ہونے والی سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتے ہوئے ممکنہ طور پر شنگلز کا سبب بننے والے وائرس کو دوبارہ فعال ہونے سے روکا جا سکتا ہے، یہ ویکسین صحت مندی کےساتھ عمر بڑھنے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔

مصنفہ کے مطابق تحقیق کے نتائج حال ہی میں کی جانے والی ایک تحقیق کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں بوڑھوں کو لگائی جانے والی ویکسین (شنگلز یا انفلوئنزا کی) اور ڈیمنشیا اور دیگر نیورو ڈی جنریٹیو امراض کے خطرات میں کمی کے درمیان تعلق پایا گیا تھا۔
