عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

عامر خان گوری سپراٹ کے ہمراہ ممبئی میں ایک نئے گھر میں منتقل ہونے جا رہے ہیں

ویب ڈیسک January 21, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ کے معروف اداکار اور ’مسٹر پرفیکشنسٹ‘ کہلانے والے عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ اپنے تعلق اور شادی سے متعلق قیاس آرائیوں پر کھل کر بات کی ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق عامر خان گوری سپراٹ کے ہمراہ ممبئی میں ایک نئے گھر میں منتقل ہونے جا رہے ہیں، جو ان کے خاندان کی رہائش گاہ کے قریب واقع ہے۔ اسی پیش رفت کے بعد ان کی شادی سے متعلق سوالات ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئے۔

عامر خان نے ایک صحافی سے گفتگو میں بتایا کہ یہ تمام معاملات ان کی پروڈکشن میں بننے والی فلم ’ہیپی پٹیل‘ کی ریلیز کے بالکل درمیان پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان دنوں ان کی زندگی خاصی مصروف اور غیر معمولی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ فی الحال ان کا شادی کرنے کا کوئی باضابطہ ارادہ نہیں ہے۔

اداکار نے گوری سپراٹ کے ساتھ اپنے تعلقات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہایت سنجیدہ ہیں اور مکمل وابستگی کے ساتھ رشتہ نبھا رہے ہیں۔ ان کے مطابق وہ اور گوری ایک دوسرے کے جیون ساتھی ہیں اور دل کی سطح پر وہ خود کو پہلے ہی شادی شدہ سمجھتے ہیں۔

عامر خان کا کہنا تھا کہ قانونی شادی کا فیصلہ کرنا یا نہ کرنا وہ وقت پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اور یہ طے کریں گے کہ آیا اس رشتے کو رسمی شکل دی جائے یا نہیں۔ ان کے بقول اصل اہمیت ایک دوسرے کے ساتھ سچائی اور وابستگی کی ہے، نہ کہ صرف کاغذی دستاویزات کی۔

واضح رہے کہ گوری سپراٹ سے قبل عامر خان دو شادیاں کر چکے ہیں، پہلی رینا دت اور دوسری کرن راؤ سے، جن سے ان کے تین بچے ہیں۔ 60 سالہ اداکار کی ذاتی زندگی ہمیشہ مداحوں اور میڈیا کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔

گوری سپراٹ کا تعلق بنگلور سے ہے اور وہ اس وقت عامر خان فلمز سے وابستہ ہیں۔ اس جوڑے نے گزشتہ برس اپنے تعلق کا باضابطہ اعلان کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ اس اعلان سے تقریباً ایک سال قبل سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

 Jan 21, 2026 10:59 PM |
شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

 Jan 21, 2026 06:36 PM |
خلیل الرحمان قمر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں پیشرفت

خلیل الرحمان قمر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں پیشرفت

 Jan 21, 2026 04:47 PM |

متعلقہ

Express News

آپ نے کراچی کو تباہ و برباد کرکے رکھدیا؛ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر رو پڑیں

Express News

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

Express News

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

Express News

مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

Express News

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

Express News

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو